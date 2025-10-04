Тръмп смята да прати до 2000 долара на всеки американец

Американският президент Доналд Тръмп планира да раздаде на американците по 1000-2000 долара. Запитан как ще се използват приходите от мита, които се очаква да генерират трилиони долари годишно, Тръмп заяви, че възнамерява да ги насочи към изплащане на държавния дълг и евентуално да започне да изплаща "обезщетения"на гражданите. "Смятаме, че ще бъде някъде между 1000 и 2000 долара", обясни Тръмп в интервю за One America News Network.

Правителството на САЩ изпрати няколко пъти чекове на гражданите през последните години, но това бяха част от икономическите мерки, в отговор на пандемията от COVID-19.

Федералното правителство, чрез Службата за вътрешни приходи (IRS), изпрати общо три директни плащания, известни като Economic Impact Payments (стимулиращи чекове), на гражданите. Първо Тръмп прати през март 2020 г. $1,200 на възрастен данъкоплатец и $500 на дете. През декември 2020 г. всички данъкоплатци получиха втори транш - $600. Третият и последен кръг плащания беше одобрен и изпратен по време на мандата на президента Джо Байдън - до $1,400 на човек.