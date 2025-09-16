Тръмп съди „Ню Йорк Таймс“ за 15 млрд. долара

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще заведе дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, предаде Ройтерс.

„Днес имам голямата чест да заведа дело за клевета и обида на стойност 15 милиарда долара срещу вестник „Ню Йорк Таймс“, заяви Тръмп в публикация в социалната си медийна платформа Trruth Social.

Делото ще бъде заведено във Флорида, съобщи Тръмп. „Ню Йорк Таймс“ твърде дълго е имал правото да лъже, клевети и дискредитира мен, но това приключва СЕГА“, написа Тръмп. Президентът често обвиняваше вестника, че лъже за него, семейството му и бизнеса му.

Медията не отговори веднага на искането за коментар, посочи Ройтерс.