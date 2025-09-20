Съд отхвърли иска на Тръмп за $15 млрд. срещу "Ню Йорк Таймс"

Федерален съдия от Флорида отхвърли иска за клевета на американския президент Доналд Тръмп срещу „Ню Йорк Таймс“ само 4 дни след подаването му, като окачестви жалбата „неправилна и недопустима“ в сегашния ѝ вид. Съдия Стивън Д. Меридей даде на адвокатите на Тръмп 28 дни да я преформулират „по професионален и достоен начин“.

В иска, с който президентът иска обезщетение от $15 млрд., „НЙ Таймс“ и четирима от репортерите му, както и издателството „Пенгуин Рандом Хаус“, са обвинени в омаловажаване на репутацията на Тръмп като успешен бизнесмен.

Съдия Меридей от Окръжния съд на САЩ във Флорида обаче обяви, че 85-страничната жалба е ненужно дълга и отклоняваща се от темата. Той разкритикува адвокатите на Тръмп, че са чакали до 80-а страница, за да подадат официално обвинение за клевета, и че са включили преди това десетки „цветни и изтощителни“ страници, обсипващи с похвали президента и изброяващи редица оплаквания.

„Жалбата не е публичен форум за хули и обиди - мотивира се писмено съдията. - Не е защитена платформа за ярост срещу противник. Преработената жалба трябва да бъде ограничена до 40 страници".

В отговор говорител на правния екип на Тръмп заяви: „Президентът Тръмп ще продължи да държи фалшивите новини отговорни чрез това мощно дело срещу "Ню Йорк Таймс", неговите репортери и Penguin Random House, в съответствие с указанията на съдията.“

Съдия Стивън Д. Меридей е назначение на президента Джордж Буш-младши, който изкара два мандата на поста (2001-09 г.) и също като Тръмп е републиканец.