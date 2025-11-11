Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп засипа с похвали сирийския президент

Днес, 07:50
Сирийският президент Ахмед ал-Шараа позира в Овалния кабинет до Доналд Тръмп
Сирийският президент Ахмед ал-Шараа позира в Овалния кабинет до Доналд Тръмп

Новият сирийски президент Ахмед ал-Шараа за първи път посети Белия дом. Човекът, който свали от власт Башар ал-Асад, дълго време бе смятан от САЩ за терорист, но след като се настани в президентския дворец в Дамаск всички санкции срещу него и Сирия паднаха. Преди по-малко от месец Шараа бе посрещнат в Москва и от Владимир Путин.

"За мен беше чест да прекарам време с Ахмед Хюсеин ал-Шараа, новият президент на Сирия, с който обсъдихме всички тънкости на мира в Близкия изток, на които той е основен защитник. Очаквам с нетърпение да се срещнем и да поговорим отново. Всички говорят за голямото чудо, което се случва в Близкия изток. Наличието на стабилна и успешна Сирия е много важно за всички страни в региона", заяви Доналд Тръмп след срещата. Тръмп подари на Шараа червена MAGA шапка, която сирийският президент заяви, че с радост ще си занесе в Сирия.

Тръмп обясни, че администрацията му работи върху споразумение за сигурност между Сирия и Израел, но Шараа бе категоричен, че тъй като Израел продължава да окупира Голанските възвишения на този етап двете страни няма да влизат в директни преговори.

Сирийският президент бе приветстван от сирийци по улиците на Вашингтон. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ахмед ал-Шараа, Доналд Тръмп

Още новини по темата

Тръмп обеща на всеки американец по 2000 долара "дивидент"
09 Ноем. 2025

Тръмп даде на Унгария изключение от руските енергийни санкции
07 Ноем. 2025

Тръмп договори по-ниски цени на популярни лекарства за диабет и затлъстяване
07 Ноем. 2025

Тръмп подкрепи Куомо за кмет на Ню Йорк
04 Ноем. 2025

Германия ще депортира сирийци
04 Ноем. 2025

Тръмп заплаши с военна сила Нигерия
02 Ноем. 2025

Тръмп: Не правим изключение за Унгария и руския петрол
31 Окт. 2025

Тръмп нареди да започнат изпитания на ядрени оръжия
30 Окт. 2025

Орбан ще е при Тръмп на 7 ноември заради евентуална руско-американска среща
30 Окт. 2025

Тръмп: Путин да приключи войната, а не да изпитва ракети
27 Окт. 2025

Тръмп не иска да си губи времето с Путин
26 Окт. 2025

САЩ санкционираха и президента на Колумбия за наркотрафик
25 Окт. 2025

САЩ се готвят за сухоземна операция срещу венецуелските картели
24 Окт. 2025

Путин омаловажи санкциите на САЩ
23 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън