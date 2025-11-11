Тръмп засипа с похвали сирийския президент

Новият сирийски президент Ахмед ал-Шараа за първи път посети Белия дом. Човекът, който свали от власт Башар ал-Асад, дълго време бе смятан от САЩ за терорист, но след като се настани в президентския дворец в Дамаск всички санкции срещу него и Сирия паднаха. Преди по-малко от месец Шараа бе посрещнат в Москва и от Владимир Путин.

"За мен беше чест да прекарам време с Ахмед Хюсеин ал-Шараа, новият президент на Сирия, с който обсъдихме всички тънкости на мира в Близкия изток, на които той е основен защитник. Очаквам с нетърпение да се срещнем и да поговорим отново. Всички говорят за голямото чудо, което се случва в Близкия изток. Наличието на стабилна и успешна Сирия е много важно за всички страни в региона", заяви Доналд Тръмп след срещата. Тръмп подари на Шараа червена MAGA шапка, която сирийският президент заяви, че с радост ще си занесе в Сирия.

Тръмп обясни, че администрацията му работи върху споразумение за сигурност между Сирия и Израел, но Шараа бе категоричен, че тъй като Израел продължава да окупира Голанските възвишения на този етап двете страни няма да влизат в директни преговори.

Сирийският президент бе приветстван от сирийци по улиците на Вашингтон.