Тръмп заплаши да съди Би Би Си за 1 млрд. долара

Доналд Тръмп заплаши с правни действия срещу Би Би Си и приветства оставките на двама от най-високопоставените ѝ фигури. Гневът на Тръмп бе предизвикан от документален филм на Би Би Си от 2024 г., който, по думите му, използва подвеждащ монтаж на негова реч.

Адвокатите на Тръмп заявиха, че Би Би Си трябва да оттегли документалния филм "Панорама" до петък или в противен случай да се изправи пред съдебен иск за "не по-малко" от 1 милиард долара. Би Би Си потвърди, че е получила писмо и заяви, че ще отговори своевременно.

Оставките на генералния директор на Би Би Си Тим Дейви и на главния изпълнителен директор на новинарския отдел Дебора Търнес дойдоха, след като в. "Телеграф" публикува изтекъл вътрешен доклад от бивш съветник по стандартите на Би Би Си, в който се твърди за пропуски в отразяването на събитията от телевизионния оператор. Докладът критикува Би Би Си по въпросите на транссексуалните, Газа и монтаж на реч на Тръмп от 6 януари по време на щурма на Капитолия.

"Благодаря на "Телеграф" за разкриването на тези корумпирани "журналисти". Това са много нечестни хора, които се опитаха да стъпят на везните на президентските избори. На всичкото отгоре, те са от чужда държава, която мнозина смятат за наш съюзник номер едно. Какво ужасно нещо за демокрацията!“, написа Тръмп в своята социална медийна платформа Truth Social, предава "Гардиън".

От Би Би Си признават, че монтажът на речта на Тръмп е довел до създаването на неуместно внушение и е трябвало да бъде направен по-внимателно. В документалния филм, излъчен миналата година, са съединени две отделни части от реч на Тръмп по начин, създаващ впечатлението, че на 6 януари преди четири години той сякаш призовава привържениците си да щурмуват Конгреса, отбелязва БТА, като цитира Ройтерс.