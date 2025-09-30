Медия без
Украински водолаз бе арестуван за взрива на "Северен поток 2"

Володимир Журавльов е задържан в Полша и трябва да бъде екстрадиран в Германия

30 Септ. 2025Обновена
Володимир Жулавльов
Володимир Жулавльов

41-годишният украински инструктор по гмуркане Володимир Журавльов е бил арестуван от полската полиция във връзка с вривяването на газопровода "Северен поток 2" през 2022 г. 

Европейската заповед срещу украинския гражданин, живущ в Полша, бе издадена миналата година от главния прокурор на Германия Йенс Ромел. Журавльов бе издирван също така за двойно убийство в родината си и за престъпления срещу сексуалната свобода. В Полша той също е нарушавал закона - шофирал е в нетрезво състояние.

Полицейски служители от Воломин са задържали Журавльов, докато е слизал от влак на гарата. Той е бил отведен в ареста, а след това предаден на Окръжната прокуратура във Варшава. По искане на прокурора той ще прекара следващите 7 дни в ареста, а след това ще бъде започнато процедура по екстрадицията му в Германия.

"Потвърждавам, че е арестуван. Води се разследване", обяви пък представителят на Варшавската окръжна прокуратура Петр Скиба. 

Полският адвокат Тимотеуш Папроцки потвърди ареста на своя клиент, но не назова името му. По неговите думи, с оглед войната, която Русия води в Украйна, и че "тръбопроводът, може да се каже, финансира военните усилия на Москва", защитата ще пледира, че нито един украинец не трябва да бъде привличан към наказателна отговорност за унищожаването му.

Според разследванията в Германия украинецът е бил един от водолазите, поставили взривното устройство на "Северен поток 2", който свързваше Русия и Германия. При саботажа на 26 септември 2022 г. три от четирите тръби бяха взривени. По време на издаването на европейската заповед за издирване от Интерпол Журавльов се е намирал в западно предградие на Варшава, но междувременно е изчезнал.

В момента пък Италия обработва екстрадицията на друг заподозрян за взрива на газопровода - Сергей Кузнецов, който е бил задържан в страната през август.

