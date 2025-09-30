Хегсет вади от армията дебелите, брадатите и момчетата с рокли

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет заяви във военната база Куантико пред 800 генерали и адмирали: "В армията няма да има момчета в рокли. Няма да има повече поклонение пред климатичните промени, няма да има джендърни илюзии".

„Недопустимо е да виждаме дебели генерали и адмирали в Пентагона и на командни постове... Това е лош вид... и не отговаря на нашите ценности. Така че, независимо дали сте десантчик или щабен офицер, новобранец или генерал, трябва да отговаряте на нормите за тегло и да се явявате на физическа подготовка два пъти в годината“, заяви Хегсет. Всеки военен ще изпълнява ежедневно интензивни физически упражнения – от ръководството до новобранците. Според министърът, на американските военни ще бъде забранено да носят бради и дълга коса.

"Глупави и безразсъдни политици принудиха армията да се концентрира върху неправилните неща. Ние се отклонихме от пътя. Станахме „департамент за вокизъм”, започна обръщението на Хегсет към генералитета. Шефът на Пентагона обяви пацифизма за "наивен и опасен". "Няма време за игри, длъжни сме да бъдем готови за война и победа", отсече Хегсет.

Той успокои военните с думите: "Ние имаме най-силната, най-смъртоносна и най-добре подготвена армия на планетата. Никой не може да се сравни с нас. Другите не са дори близо до нас. Ако нашите врагове по глупост решат да ни предизвикат, те ще бъдат смазани от насилието, точността и жестокостта на военното министерство".

"Ако не ви харесва това, което казвам, можете да напуснете залата", заяви президентът Доналд Тръмп в началото на своето обръщение към най-висшите военни на САЩ.

Тръмп каза, че САЩ ще модернизира ядреното си оръжие и се надява, че "никога няма да го използваме". САЩ изпреварват Русия и Китай с 25 години в областта на подводниците. Русия заема второ място, Китай – трето, но те набират скорост и след пет години те ще бъдат на едно ниво, добави той.

Тръмп заяви, че му „остава да реши само един въпрос“ - войната в Украйна, и "ще бъде обида за САЩ, ако не получи Нобел за мир". Тръмп все още счита за необходима среща между Путин и Зеленски. "Трябва да накараме Путин и Зеленски да се съберат и да постигнат резултат. Но единственият начин да го направим е от позицията на силата", каза президентът.

"Имахме ужасно представление в Афганистан, което, мисля, е причината Путин да се намеси там (в Украйна). Той видя това ужасно представление, организирано от Байдън и неговия екип от некомпетентни хора. И това показа – мисля, че му отвори пътя. Аз не бях там. Гледах го и беше толкова, толкова ужасно", каза Тръмп.

Президентът сподели на генералите какво е казал на Владимир Путин: "Казах му - изглеждаш зле, четири години воюваш във война, която трябваше да отнеме седмица. Да не си хартиен тигър?".