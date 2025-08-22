САЩ проверяват визите на 55 милиона чужденци

Първите украински бежанци бяха експулсирани от САЩ и вече са в Украйна, като кадри от това бяха споделени от Имиграционната и митническата служба на САЩ. WSJ по-рано писа, че от САЩ могат да бъдат експулсирани над 120 хиляди граждани на Украйна.

Държавният департамент на САЩ проверява досиетата на 55 милиона чужденци с валидни визи за възможни нарушения на имиграционните правила, съобщи "Асошиейтед Прес".

"Ние проверяваме цялата налична информация като част от нашия мониторинг, включително правоприлагащите и имиграционните записи или всяка друга информация, която може да се появи след издаване на виза и да показва потенциална недействителност", се казва в изявление на Държавния департамент.

При установяване на нарушения визите ще бъдат анулирани, а притежателите на визите - депортирани. Визата може да бъде анулирана заради просрочване на документа, престъпна дейност, заплахи за обществената безопасност и участието или подкрепата на терористични организации, което означава, че дори чужденци, притежаващи валидни визи за САЩ, могат да бъдат подложени на депортация.

Държавният департамент напомни пред АП, че притежателите на визи подлежат на „непрекъснато проучване“.