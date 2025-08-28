Медия без
Расте недоверието в близкия край на войната

Днес, 02:24

Русия и Украйна на този етап не са готови да сложат край на конфликта, заяви прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит. Тръмп е недоволен от развитието на събитията в Украйна, но не е изненадан от тях, обясни тя.

Левит бе попитана за масираната руска въздушна атака срещу Киев, при която загинаха най-малко 19 души в четвъртък и в тази връзка - дали смята президентът Путин за пречка за мира между Русия и Украйна. "Президентът (Тръмп) беше недоволен от тази новина, но и не беше изненадан. Тези две страни са във война от много дълго време. Русия започна атака срещу Киев, а Украйна наскоро удари руски рафинерии. Всъщност, през целия август те деактивираха 20% от капацитета за рафиниране на нефт в Русия. Президентът продължава да наблюдава отблизо това и това убийство. За съжаление това ще продължи, докато войната продължава, така че президентът иска войната да приключи. Но може би и двете страни на тази война не са готови сами да я прекратят", заяви Левит.

Недоверие в близкия край на войната изразиха и европейски политици. "Очевидно срещата между президента Зеленски и президента Путин, както беше между Тръмп и Путин, няма да се състои", предположи германският канцлер Фридрих Мерц на съвместен брифинг с френския президент Макрон във Форт дьо Брегансон в Южна Франция.

Министърът на външните работи на Италия Таяни заяви, че не вижда край на конфликта в Украйна тази година. "Войната няма да свърши толкова бързо, колкото някои хора казват и вярват. Не искам да бъда песимист, но не мисля, че до края на годината могат да се намерят решения", заяви той.

Изключително силно и недипломатично изказване направи снощи президентът на Португалия Марселу Рибелу ди Соза. Той заяви, че Тръмп е агент на Кремъл: "Висшият ръководител на най-голямата световна суперсила обективно е съветски или руски агент. Той действа като агент".

На този фон Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на Украйна на управляеми авиационни ракети ERAM за $825 млн. и съпътстващото оборудване, съобщи Агенцията за сътрудничество в областта на сигурността (DSCA).
Доставката ще включва 3350 ракети с голям обсег и също толкова навигационни системи със защита от смущения.
Сделката ще бъде финансирана със средства от Дания, Холандия и Норвегия, както и от американската програма Foreign Military Financing..

The Atlantic:

Тръмп е раздразнен от Зеленски и Европа, той вярва, че исканията им са нереалистични, написа списание The Atlantic.
Американски чиновници заявили пред изданието, че Тръмп "е изразил известно раздразнение по адрес на Зеленски и Европа, вярвайки, че техните искания са нереалистични и че Украйна трябва да се примири със загубата на част от територията си, за да прекрати конфликта."

Както пише изданието, Тръмп е недоволен от това, че неговите опити за дипломация не се увенчават с успех -  Русия практически не отстъпи от исканията си, Путин и Зеленски не се съгласиха на съвместна среща, бойните действия, изглежда, не се приближават към своя край. 

Politico:

Лидерите на страните от Европа обсъждат възможността за създаване на 40-километрова буферна зона на територията на Украйна в рамките на бъдещето мирно споразумение, съобщи Politico

Както съобщава изданието, има разногласия относно дълбочината на зоната и остава неясно дали Киев ще се съгласи с плана, тъй като той вероятно ще означава териториални отстъпки.

САЩ не участват в обсъждането на създаването на буферна зона, пише изданието.

 

