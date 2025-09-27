Още две българки са задържани в Русия, съобщи БНТ. Името на 31-годишната Даниела Златомирова Кехайова от Хасково излиза в списък на Федералната служба по финансов мониторинг на организациите и физическите лица, за които има информация, че са свързани с екстремистка дейност или тероризъм. Срещу нейното име и националността й в списъка няма повече информация за нея, какъв е поводът тя да се намира в него, дали е в Русия постоянно, както и какво е нейното местожителство, уточнява държавната телевизия.

По неофициална информация на "По света и у нас" има и втора българка, която е задържана в Русия - студентка на 24 години. Тя е обвинена за измама.

Преди два дни българската гражданка Росица Георгиева, жителка на Волгоградска област в Русия, бе осъдена за "оправдаване на тероризма". На 9 септември 2025 г. съдът във Волгоград я е осъдил на три години затвор в колония от общ режим. Тази информация идва от руския независим и правозащитен телеграм канал ОВД-Инфо. Според изданието присъдата все още не е влязла в сила.

Разследванията в Русия се водят от Федералната служба за сигурност (ФСБ), а тези които са вече осъдени биват включени в т.нар "черен списък", за които има информация, че са съпричастни към тероризъм или екстремистка дейност.