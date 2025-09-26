Българка е осъдена на затвор в Русия за коментари за войната

Следствените изолатори (СИЗО) в Русия са места, където задържани се изолират обществото, за да не могат да се укрият, да повлияят на разследването или да извършват нови престъпления, докато тече съдебният процес

Българка, живееща в Русия, е била осъдена на 3 години лишаване от свобода в колония с общ режим заради коментари относно войната в Украйна.

Това съобщава на сайта си "ОВД-Инфо " - независим руски медиен проект, чиято основна цел е да разкрива преследванията по политически мотиви в страната.

Според информацията Росица Иванова Георгиева е 32-годишна българска гражданка (родена на 27 май 1993 г.), живееща във Волгоградска област. Срещу нея е било водено дело за оправдаване на тероризма заради коментари, които е написала през март и ноември 2024 г. под постове за дейността на "Руски доброволчески корпус", воюващ на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Съдържанието на въпросните коментари обаче не е известно.

Присъдата е произнесена на 9 септември, но все още не е приведена в действие - Георгиева се намира в следствения изолатор СИЗО, в очакване да бъде отведена в наказателна колония.

Кога точно е възбудено углавното дело срещу нея също не е известно. Но се знае, че през декември 2024 г. е била два пъти арестувана по административни дела - за неподчинение на полицията и дребно хулиганство. Първия път е била задържана за 13 денонощия, а малко след излизането от ареста - на 21 декември, е била повторно арестувана - за още 10 денонощия.

Подобна информация пусна и друг подобен проект за защита на политически преследвани в Русия лица - "Мемориал". Той публикува точния член, по който Георгиева е осъдена: чл. 2, ал. 205.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация - "Публични призиви към осъществяване на терористична дейност в мрежата "Интернет".

"ОВД-Инфо", освен да събира и публикува информации за политически репресии в Русия, координира и юридическа помощ на задържаните и работи за трайни изменения в сферата на човешките права и свободи в страната Организацията обаче не съобщава дали в момента оказва юридическа помощ на Георгиева.

С подобна дейност се занимава и "Мемориал", но оттам също не дават информация за евентуално оказана помощ на 32-годишната българка.