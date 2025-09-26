Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българка е осъдена на затвор в Русия за коментари за войната

32-годишната Росица Георгиева трябва да лежи 3 години в наказателна колония

26 Септ. 2025Обновена
Следствените изолатори (СИЗО) в Русия са места, където задържани се изолират обществото, за да не могат да се укрият, да повлияят на разследването или да извършват нови престъпления, докато тече съдебният процес
Следствените изолатори (СИЗО) в Русия са места, където задържани се изолират обществото, за да не могат да се укрият, да повлияят на разследването или да извършват нови престъпления, докато тече съдебният процес

Българка, живееща в Русия, е била осъдена на 3 години лишаване от свобода в колония с общ режим заради коментари относно войната в Украйна.

Това съобщава на сайта си "ОВД-Инфо " - независим руски медиен проект, чиято основна цел е да разкрива преследванията по политически мотиви в страната.

Според информацията Росица Иванова Георгиева е 32-годишна българска гражданка (родена на 27 май 1993 г.), живееща във Волгоградска област. Срещу нея е било водено дело за оправдаване на тероризма заради коментари, които е написала през март и ноември 2024 г. под постове за дейността на "Руски доброволчески корпус", воюващ на страната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Съдържанието на въпросните коментари обаче не е известно.

Присъдата е произнесена на 9 септември, но все още не е приведена в действие - Георгиева се намира в следствения изолатор СИЗО, в очакване да бъде отведена в наказателна колония.

Кога точно е възбудено углавното дело срещу нея също не е известно. Но се знае, че през декември 2024 г. е била два пъти арестувана по административни дела - за неподчинение на полицията и дребно хулиганство. Първия път е била задържана за 13 денонощия, а малко след излизането от ареста - на 21 декември, е била повторно арестувана - за още 10 денонощия.

Подобна информация пусна и друг подобен проект за защита на политически преследвани в Русия лица - "Мемориал". Той публикува точния член, по който Георгиева е осъдена: чл. 2, ал. 205.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация - "Публични призиви към осъществяване на терористична дейност в мрежата "Интернет".

"ОВД-Инфо", освен да събира и публикува информации за политически репресии в Русия, координира и юридическа помощ на задържаните и работи за трайни изменения в сферата на човешките права и свободи в страната Организацията обаче не съобщава дали в момента оказва юридическа помощ на Георгиева.

С подобна дейност се занимава и "Мемориал", но оттам също не дават информация за евентуално оказана помощ на 32-годишната българка.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

права на човека, Русия

Още новини по темата

Ключови руски пристанища в Черно море спряха да товарят нефт

24 Септ. 2025

Войната повишава ДДС в Русия до 22 %
24 Септ. 2025

Тръмп: Украйна може да възстанови първоначалните си граници
24 Септ. 2025

НАТО заплаши Русия с военен отговор, ако пак нахлуе в западни държави
23 Септ. 2025

В Русия присъда за масово убийство е по-ниска, отколкото за антивоенни постове
22 Септ. 2025

НАТО вдигна изтребители заради руски самолет
21 Септ. 2025

Русия изсипа порой от дронове и ракети над Украйна
20 Септ. 2025

Русия пак хвърли авиобомба в жилищен район в Украйна
18 Септ. 2025

Министър потвърди, че ракета е паднала върху къщата в Полша
18 Септ. 2025

Съдът във Варна отказа да предаде руснак, издирван от Москва
15 Септ. 2025

Украински дронове удариха огромен нефтохим в Русия
14 Септ. 2025

Бесънт: САЩ могат да сринат руската икономика, но е нужно съдействие от Европа
07 Септ. 2025

Тръмп пак е разочарован от Путин
02 Септ. 2025

МВР: Не става дума за кибератака при инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен

01 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар