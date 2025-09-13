ООН одобри декларация за две държави - Израел и Палестина

EPA/BGNES Палестинци, включително деца, държат тенджери, докато чакат на опашка, за да получат храна от кухня, която осигурява безплатна храна за разселените хора в град Газа, северната част на Ивицата Газа

Общото събрание на ООН на 12 септември с огромно мнозинство гласове одобри т.нар. „Нюйоркска декларация“ за мирно уреждане на конфликтите в Близкия изток и реализиране на решението за създаване на две държави — Израел и Палестина, съобщава се на сайта на организацията.

За декларацията гласуваха 142 държави, десет бяха против (Израел, Аржентина, Унгария, Микронезия, Науру, Палау, Папуа-Нова Гвинея, Парагвай, Тонга и САЩ), а 12 се въздържаха. Общо в Общото събрание членуват 193 държави-членки на ООН.

„Нюйоркската декларация“ е резултат от международна конференция, която се проведе през юли в щаб-квартирата на ООН по инициатива на Франция и Саудитска Арабия. САЩ и Израел бойкотираха конференцията, отбелязва Reuters.

Документът осъжда както нападението на бойците на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., така и ответните израелски бомбардировки и военната операция в Ивицата Газа, „които доведоха до опустошителна хуманитарна катастрофа“.

В декларацията е предложена пътна карта, която предвижда, наред с други, следните точки:

незабавно прекратяване на огъня в Ивицата Газа;

освобождаване на всички израелски заложници, държани в Газа;

разоръжаване на "Хамас" и отстраняване на терористичното движение от управлението в Газа;

нормализиране на отношенията между Израел и арабските страни;

колективни гаранции за сигурност.

Гласуването на „Нюйоркската декларация“ се проведе в навечерието на срещата на световните лидери в Общото събрание на ООН, насрочена за 22 септември, пише Reuters. Очаква се на това заседание редица държави, сред които Великобритания, Франция, Канада, Австралия и Белгия, официално да обявят признаването на държавата Палестина.

В събота израелските военни пуснаха листовки, призоваващи жителите в западните райони да се евакуират, тъй като Агенцията за гражданска защита на Газа съобщи за непрекъснати въздушни удари. „Израелската армия действа с много интензивна сила във вашия район и е решена да разруши и победи "Хамас“, се казва в листовката. „За ваша безопасност, евакуирайте се незабавно през улица Ал-Рашид на юг от Уади Газа. Предупредени сте“.

Израелските военни заявиха също в събота, че през последните няколко седмици над 250 000 души са напуснали град Газа и са се преместили в други части на територията, откакто са засилили нападенията си срещу най-големия градски център на Газа. Това написа на арабски говорителят на израелската армия полковник Авичай Адраее в мрежата X.

Израел е подложен на нарастващ международен натиск да спре офанзивата си, но заявява, че е решен да разбие Хамас в това, което описва като една от последните крепости на групировката. През последните седмици военните са атакували предимно високи сгради, заявявайки, че те се използват от бойци на "Хамас".