Тръмп обеща тристранна среща с Путин и Зеленски

Говорителят на Кремъл обвини Европа, че пречи на мира

31 Авг. 2025Обновена
Тръмп е убеден, че ще има тристранна среща
Тръмп е убеден, че ще има тристранна среща

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще седне на масата за преговори заедно с лидерите на Русия и Украйна – Владимир Путин и Володимир Зеленски – с цел да бъде сложен край на войната между двете страни. Държавният глава призна, че без неговото участие двамата едва ли биха се срещнали. „Що се отнася до двустранна среща между Путин и Зеленски – не знам, но тристранна ще има“, каза Тръмп в интервю за Daily Caller. Той не уточни кога и къде ще се състои срещата.

Тръмп обясни, че понякога хората „не са готови“ за мир, като отново сравни Путин и Зеленски с деца, които се бият на детската площадка, защото се мразят. „Опитваш се да ги спреш, но те продължават. Но след известно време сами ще искат да спрат. Разбирате ли? Почти същото е. Понякога им трябва малко време да се бият, преди да могат да бъдат спрени“, отбеляза Тръмп. В същото време той уточни, че това продължава твърде дълго и „много хора са загинали“ заради това.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че европейските държави пречат на усилията на американския президент Доналд Тръмп да постигне мир в Украйна и че Русия ще продължи операциите си в Украйна, докато Москва не види реални признаци, че Киев е готов за мир, предаде Ройтерс.

Според Песков „европейската партия на войната“ продължава да възпрепятства американските и руски усилия за спиране на войната в Украйна. „Готови сме да разрешим проблема с политически и дипломатически средства. Но към момента не виждаме взаимност от Киев в това отношение. Затова и ще продължим специалната военна операция“, допълни той.

Европейските сили казват, че не вярват, че Путин иска мир в Украйна. Той многократно е заявявал, че е готов да обсъжда мир, но че Русия няма да се откаже от териториите, които е завзела в Украйна.

 

 

 

