Тръмп заплаши и Колумбия

Президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще започнат да нанасят удари по наземни цели в Латинска Америка - в рамките на борбата срещу наркокартелите. Според Тръмп атаките ще започнат "много скоро".

"Знаем къде живеят лошите", закани се Тръмп и отново подчерта, че става дума за удари не само в морето - по плавателни съдове на трафиканти, но и по цели на сушата.

След Венецуела, първата страна, която Тръмп заплаши директно, бе Колумбия. "Страната Колумбия произвежда кокаин, те имат фабрики за кокаин. След това ни продават кокаина си", заяви Тръмп и подчерта: "Всеки, който го прави и го продава на страната ни, ще бъде атакуван".

Колумбийският президент Густаво Петро отвърна веднага: "Елате в Колумбия, г-н Тръмп, каня ви, за да участвате в унищожаването на 9 лаборатории, което правим ежедневно, за да предотвратим кокаина да достигне САЩ. Без ракети, аз унищожих 18 400 лаборатории по време на моето управление; елате с мен и ще ви покажа как се унищожават, по една лаборатория на всеки 40 минути, но не заплашвайте нашата суверенитет, защото ще събудите Ягуара. Атаката срещу нашия суверенитет е обявяване на война; не разрушавайте две столетия дипломатически отношения. Вече ме оклеветихте; не продължавайте по този път".