Тръмп ще кани Путин на световното по футбол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се похвали със снимка с русия президент Владимир Путин от срещата им в Аляска по времена събитие в Белия дом, на което Тръмп и шефа на ФИФА Джани Инфантино обявиха, че жребият за Световното първенство по футбол през 2026 г.ще се проведе на 5 декември в Кенеди център във Вашингтон.

Тръмп заяви, че може да покани Путин да посети световното. "Може би ще дойде (Първенството е в САЩ, Канада и Мексико). Може би не. Ще видим", добави Доналд Тръмп. "Но мисля, че той е добре на снимката. Аз съм нормално, но той е добре", каза Тръмп по повод снимката, която му е пратена от Путин.

Във връзка с преговорите за мир, президентът повтори тезата си: "Не съм доволен от всичко, свързано с тази война. В рамките на две седмици ще стане ясно в каква посока се движим".



Trump: "I was just sent a picture from somebody who wants to be there very badly. He's been very respectful of me and our country but not so respectful of others. But he'll -- I'm gonna sign this for him. But I was sent one. That's a man named Vladimir Putin, who I believe will… pic.twitter.com/XFiTAdDSlg — Aaron Rupar (@atrupar) 22 август 2025 г.

Тръмп използва въпроси на журналисти за да заяви, че е недоволен и от ударите, които двете страни разменят по енергийни обекти.

Орбан натопи Украйна пред Тръмп Президентът на САЩ Доналд Тръмп написа на унгарския премиер Виктор Орбан, че е "много ядосан" заради ударите на Украйна по петролопровода "Дружба", по който Унгария и Словакия получават петрол от Русия. Неприятно ми е да чуя това. Много съм ядосан. Кажи го на Словакия.

По-рано през деня Тръмп заяви: "Ще видим дали Путин и Зеленски ще могат да работят заедно. Знаете, това е като олио и оцет – малко се смесват. Те не се разбират добре по очевидни причини", изтъкна той пред репортери във Вашингтон. Стопанинът на Белия дом каза още, че не е сигурен дали трябва да присъства на срещата, която се опитва да организира между Путин и Зеленски след последните си разговори с Путин в Аляска. Но все пак намекна, че предпочита да не е там.

Европейският съюз преведе на Украйна общо 4,05 млрд.евро, съобщи днес Европейската комисия. Това са пари, отпуснати в рамките на дългосрочна програма за подкрепа. Средствата ще се използват като бюджетна помощ, програмата е планирана засега до 2027 г. Украйна получи подобна сума и през първите три месеца на 2024 година, а ЕС вече заложил в бюджетния си план за следващата година поредните трансфери към Киев за подкрепа на финансовата стабилност. С това последно плащане общата подкрепа от ЕС за Украйна по линия на Механизма достигна 22,7 милиарда евро от началото му на 1 март 2024 г.

В същото време днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в Киев, че страните от НАТО вече са закупили от САЩ оръжие за 1,5 млрд.долара и то вече е доставено в Украйна. Рюте подчерта, че НАТО ще участва активно в укрепването на украинската армия и след края на конфликта.

Рюте и президента на Украйна Володимир Зеленски обсъждаха гаранциите за сигурността на Украйна. Те ще се състоят от две нива, заяви Рюте. Първото ниво е мирното споразумение, второто е подкрепата от САЩ и Европа.