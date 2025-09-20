Даниел Орен дирижира "Тоска" за старт на сезона в Софийската опера

След изключителния успех на Вагнеровия фестивал и спектаклите на открито на три сцени през лятото, Софийската опера и балет отваря врати за новия сезон 2025/26.

Началото е на 26 и 28 септември с два спектакъла на операта "Тоска" от Джакомо Пучини. Под диригентството на световно признатия маестро Даниел Орен в главните роли ще бъдат Мария Хосе Сири – Флория Тоска, Щефан Поп – Марио Каварадоси, Клаудио Згура – барон Скарпия и солистите на операта Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова.

Участват оркестърът и хорът на Софийската опера, хорът на Софийските момчета с ръководител Александър Митев, диригент на хора – Виолета Димитрова. Режисьор на постановката е Пламен Карталов.

На 11 октомври ще вдигнем завесата и за първата премиера през този сезон – оперите "Селска чест" от Пиетро Маскани и "Палячи" от Руджеро Леонкавало. В двете участват оркестърът и хорът на Софийската опера под диригентството на Франческо Роза. Режисьор е Пламен Карталов, сценография – Джакомо Андрико, костюми – Нела Стоянова, диригент на хора – Виолета Димитрова. Постановката е копродукция с театър "Лучано Павароти – Мирела Френи" в Модена, Италия.

Следващите спектакли са на 12, 17, 18 и 19 октомври.

В "Селска чест" ролите ще изпълнят: Габриела Георгиева, Гергана Русекова, Лилия Кехайова – Сантуца, Мартин Илиев, Костадин Андреев, Даниел Дамянов – Туриду; Венцеслав Анастасов, Веселин Михайлов – Алфио; Цвета Сарамбелиева, Ина Петрова – Лола; Весела Янева – мама Лучия. В "Палячи" ще участват: Зураб Зурабишвили, Костадин Андреев, Мартин Илиев – Канио; Станислава Момекова, Мила Михова, Марина Шахдинарова – Неда; Венцеслав Анастасов, Веселин Михайлов – Тонио; Емил Павлов, Ангел Антонов – Бепе; Атанас Младенов, Антон Андреев – Силвио.

На 24 октомври ще бъде открит и балетният сезон на Софийската опера с три представления на "Лебедово езеро" от П. И. Чайковски. На 24 октомври ще танцуват Марта Петкова, Емил Йорданов, Фредерико Пинто, Винченцо Каруана, а на 25 октомври Боряна Петрова, Никола Хаджитанев, Кристиан Манев, Франческо Конджусти. За спектакъла на 26-и посрещаме забележителните световни звезди Яна Саленко в ролята на Одета-Одилия и Кале Уигъл – принц Зигфрид. Заедно с тях ще танцуват Цецо Иванов и Симеон Атанасов.

Спектаклите са с участието на солисти и кордебалет на Софийската опера и балет под диригентството на Андрей Галанов.

Последния ден от месец октомври е запазен за мюзикъла "Звукът на музиката" от Ричард Роджърс и Оскар Хамърстайн II. Постановката е на Уест Хайлър, диригенти Игор Богданов и Светослав Лазаров. Централните роли изпълняват Весела Делчева – Мария и Александър Георгиев – капитан фон Трап. Участват солисти и ансамбъл на Софийската опера, както и децата Божана Янкулова, Владимир Илисавский, Ива Сомлева, Борис Александров, Даная Бояджиева, Божидара Христева и Анна Кънчева.

Освен на 31 октомври, на 1 ноември ще има още две представления на мюзикъла – от 14 и от 19ч.

"Звукът на музиката" е последният мюзикъл на тандема Роджърс и Хамърстайн, а за своите творби двамата печелят 37 награди "Тони", 15 награди "Оскар", 2 "Пулицър", 2 "Еми" и 2 "Грами". Спектакълът се представя по договор с Concord Theatricals Ltd от името на Rogers &Hammerstein Organization.

От 3 октомври започват и спектаклите в Камерната зала на Софийската опера, които включват представления за най-младата публика, както и някои камерни заглавия.