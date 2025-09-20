Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Даниел Орен дирижира "Тоска" за старт на сезона в Софийската опера

Почитателите на мюзикъла ще могат да гледат световноизвестния "Звукът на музиката"

Днес, 17:41

След изключителния успех на Вагнеровия фестивал и спектаклите на открито на три сцени през лятото, Софийската опера и балет отваря врати за новия сезон 2025/26.

Началото е на 26 и 28 септември с два спектакъла на операта "Тоска" от Джакомо Пучини. Под диригентството на световно признатия маестро Даниел Орен в главните роли ще бъдат Мария Хосе Сири – Флория Тоска, Щефан Поп – Марио Каварадоси, Клаудио Згура – барон Скарпия и солистите на операта Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова.

Участват оркестърът и хорът на Софийската опера, хорът на Софийските момчета с ръководител Александър Митев, диригент на хора – Виолета Димитрова. Режисьор на постановката е Пламен Карталов.

На 11 октомври ще вдигнем завесата и за първата премиера през този сезон – оперите "Селска чест" от Пиетро Маскани и "Палячи" от Руджеро Леонкавало. В двете участват оркестърът и хорът на Софийската опера под диригентството на Франческо Роза. Режисьор е Пламен Карталов, сценография – Джакомо Андрико, костюми – Нела Стоянова, диригент на хора – Виолета Димитрова. Постановката е копродукция с театър "Лучано Павароти – Мирела Френи" в Модена, Италия.

Следващите спектакли са на 12, 17, 18 и 19 октомври. 

В "Селска чест" ролите ще изпълнят: Габриела Георгиева, Гергана Русекова, Лилия Кехайова – Сантуца, Мартин Илиев, Костадин Андреев, Даниел Дамянов – Туриду; Венцеслав Анастасов, Веселин Михайлов – Алфио; Цвета Сарамбелиева, Ина Петрова – Лола; Весела Янева – мама Лучия. В "Палячи" ще участват: Зураб Зурабишвили, Костадин Андреев, Мартин Илиев – Канио; Станислава Момекова, Мила Михова, Марина Шахдинарова – Неда; Венцеслав Анастасов, Веселин Михайлов – Тонио; Емил Павлов, Ангел Антонов – Бепе; Атанас Младенов, Антон Андреев – Силвио.

На 24 октомври ще бъде открит и балетният сезон на Софийската опера с три представления на "Лебедово езеро" от П. И. Чайковски. На 24 октомври ще танцуват Марта Петкова, Емил Йорданов, Фредерико Пинто, Винченцо Каруана, а на 25 октомври Боряна Петрова, Никола Хаджитанев, Кристиан Манев, Франческо Конджусти. За спектакъла на 26-и посрещаме забележителните световни звезди Яна Саленко в ролята на Одета-Одилия и Кале Уигъл – принц Зигфрид. Заедно с тях ще танцуват Цецо Иванов и Симеон Атанасов.

Спектаклите са с участието на солисти и кордебалет на Софийската опера и балет под диригентството на Андрей Галанов.

Последния ден от месец октомври е запазен за мюзикъла "Звукът на музиката" от Ричард Роджърс и Оскар Хамърстайн II. Постановката е на Уест Хайлър, диригенти Игор Богданов и Светослав Лазаров. Централните роли изпълняват Весела Делчева – Мария и Александър Георгиев – капитан фон Трап. Участват солисти и ансамбъл на Софийската опера, както и децата Божана Янкулова, Владимир Илисавский, Ива Сомлева, Борис Александров, Даная Бояджиева, Божидара Христева и Анна Кънчева.

Освен на 31 октомври, на 1 ноември ще има още две представления на мюзикъла – от 14 и от 19ч.

"Звукът на музиката" е последният мюзикъл на тандема Роджърс и Хамърстайн, а за своите творби двамата печелят 37 награди "Тони", 15 награди "Оскар", 2 "Пулицър", 2 "Еми" и 2 "Грами". Спектакълът се представя по договор с Concord Theatricals Ltd от името на Rogers &Hammerstein Organization.

От 3 октомври започват и спектаклите в Камерната зала на Софийската опера, които включват представления за най-младата публика, както и някои камерни заглавия.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Софийска опера и балет, Тоска

Още новини по темата

Боршош обеща "Опера на върховете", но без Карталов
06 Юни 2025

Акад. Пламен Карталов е първият българин в ръководството на Opera Europa
19 Март 2025

Пендачанска дебютира като Турандот в Софийската опера
21 Дек. 2024

Патриархът е гост на премиерата на операта "Рилският пустинник"
17 Юли 2024

Скопие аплодира на крака българската "Валкюра"
19 Май 2024

Асистент на Франко Дзефирели поставя "Медея" в София
08 Февр. 2024

Световна звукозаписна къща издава „Летящият холандец“ от Панчарево
16 Яну. 2024

„Остава“, Ибряма, Дони и Нети срещат Новата година на площада в София

29 Дек. 2023

Софийската опера за първи път гостува със спектакъл в Турция
08 Ноем. 2023

Соня Йончева за пръв път ще пее във Варна
22 Авг. 2023

"Крадецът на праскови" заживя нов живот в Националната опера
14 Май 2023

Калуди Калудов чества 45 години кариера под купола на цирк „Балкански“
10 Март 2023

Звездното сопрано Красимира Стоянова покори Виенската опера
19 Дек. 2022

Римската опера чества Райна Кабаиванска
01 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар