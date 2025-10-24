Маргарита Арнаудова получава посмъртно приза „Импулс“ за принос към танца

Светослав Николов-Чапи Катерина Петрова и Цецо Иванов са сред номинираните изпълнители в категорията за класически танц.

Официалните номинации за Годишните награди на професионалната танцова общност „Импулс 2025“ бяха обявени днес, а церемонията по връчването им ще се състои на 3 ноември, понеделник, от 19.00 ч. на сцената на Народния театър “Иван Вазов”. Входът за публика е свободен, съобщиха организаторите. Отличията ще бъдат раздадени за пети път за постижения в обалстта на класическия и съвременния танц в България. Те са инициатива на хореографа и продуцент Росен Михайлов и се осъществяват от сдружение „Арт партнерс“ със съдействието на Съюза на артистите в България и Народен театър “Иван Вазов” и финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община.

Специална награда за цялостен принос в развитието на българския танц „Импулс 2025“ ще бъде присъдена посмъртно на Маргарита Арнаудова (1941-1994) – хореограф и дългогодишен директор на балет „Арабеск“, чието име е цяла епоха в съвременния танц в България. Нейното творчество и завладяващата й личност продължават осезаемо да присъстват в пространството на българската култура като мост между най-доброто от миналото и утрешния ден, отбелязват от общността. Автор е на повече от 60 балетни спектакъла, сред които „Нестинарка“, „Сянката“, „Корен дълбоко в небето“, „Бариерата“. През 1993 г. създава специалността „Балетна режисура“ в Нов български университет.

Извънредна награда за значим принос в развитието на независимата танцова сцена в България ще получи екипът на Derida Dance Center – първият независим център за съвременен танц и обучение у нас, основан през 2010 г. от Атанас Маев и Живко Желязков. Извънредната награда за значим принос в развитието на танцовата критика пък се пада на Ангелина Георгиева – главен редактор на „Списание за танц“, и неговия екип.

Номинациите и наградите „Импулс“ се определят в 9 категории: изпълнител на класически танц (жена и мъж), изпълнител на съвременен танц (жена и мъж), оригинална хореография на авторско танцово представление, постановка на класическо или aдаптация на съществуващо танцово произведение, хореография към други сценични или аудио-визуални продукции, танцова продукция на годината и танцова трупа/компания на годината. Присъждат се и специална награда за цялостен принос в развитието на българския танц, както и извънредни награди. Луреатите получават грамоти, статуетки и парични премии.

По принцип се излъчват по 3 номинации в категория, но тъй като много изпълнители събират равен брой гласове, често повече от трима артисти или компании поучават номинация в съотвентата категория.

Ето и тазгодишните номинирани (по азбучен ред).

В категорията „Изпълнител класически танц – жена“ това са Анелия Димитрова – примабалерина на Държавна опера Стара Загора, Боряна Петрова, Вяра Иванчева, Катерина Петрова и Марта Петкова – прими на Софийската опера и балет.

В категория „Изпълнител класически танц – мъж“ номинирани са Никола Хаджитанев, Симеон Атанасов, Фредерико Пинто и Цецо Иванов – и четиримата премиер-солисти на Софийската опера и балет.

За „Изпълнител съвременен танц – жена“ са номинирани Андрея Дякова, Бенедета Граси, Даниела Иванова – солистки на балет „Арабеск“, Марион Дърова – хореограф и изпълнител на свободна практика, и Петя Колева-Вучов – също солистка на „Арабеск“.

Като „Изпълнител съвременен танц – мъж“ има номинации за Александар Георгиев – хореограф и солист на Steam room и „Гараж колектив”, Васил Дипчиков – солист на балет „Арабеск“, Михаил Бонев – хореограф и изпълнител на свободна практика, и Стефан Вучов – солист на балет „Арабеск“ и „Стрийм Дeнс”

В категория „Оригинална хореография на авторско танцово представление“ номинации получават Асен Наков за съвременния танцов спектакъл „Тайната Данте“ (ДМБЦ-София, балет "Арабеск"), Виолета Витанова и Станислав Генадиев за съвременния танцов спектакъл Saline Nebula (сдружение „Ареалност“), Ива Свещарова за съвременния танцов спектакъл „Ако Афродита е чудовище” (фондация „Брейн Стор Проджект“), Яница Атанасова за съвременния танцов спектакъл „Шило” (One Dance Festival и РЦСИ „Топлоцентрала“).

В категория „Постановка на класическо или aдаптация на съществуващо танцово произведение“ номинирани са Иржи Бубеничек за неокласическия танцов спектакъл „Пианото” (Държавна опера – Пловдив), Калоян Бояджиев за балетa „Ромео и Жулиета” и хърватския хореограф Лео Муич за неокласическия балет „Великият Гетсби” – и двата проекта са осъществени в Софийската опера и балет.

В „Хореография към други сценични или аудио-визуални продукции“ номинантите са Антоанета Алексиева за камерен мюзикъл за деца „Славеят“ (ДМБЦ-София), Боряна Сечанова, Вили Прагер, Галина Борисова, Деян Георгиев, Ива Свещарова, Мариана Крънчева, Марион Дърова, Мила Искренова, Петя Стойкова, Росен Михайлов, Татяна Соколова и Теодора Попова за интерактивната изложба „Виртуални тела 2.0“ (танцова компания „Хетероподи“), Галина Борисова за мултижанровия спектакъл „Хипотетично“ (Народен театър "Иван Вазов"), Росен Михайлов за театралната продукция „Медея“ (Народен театър "Иван Вазов”) и Явор Кунчев за театралната продукция „Портретът на Дориан Грей“ (Драматичен театър „Рачо Стоянов“ – Габрово).

Като „Танцова продукция на годината“ номинации получават „Великият Гетсби“ (Лео Муич, Софийска опера и балет), „Пианото“ (Иржи Бубеничек, Държавна опера – Пловдив), „Ромео и Жулиета“ (Калоян Бояджиев, Софийска опера и балет), „Тайната Данте“ (Асен Наков, ДМБЦ-София, балет „Арабеск“), „Шило“ (Яница Атанасова, One Dance Festival и РЦСИ „Топлоцентрала“).

Танцовата трупа/компания на годината ще бъде излъчена между балет "Арабеск", балета на Държавна опера – Пловдив, Софийска опера и балет и фондация „Брейн Стор Проджект“.