Български театрали се прощават с трагично отишлия си Юрий Бутусов

Българската театрална общност е в шок след новината за нелепата смърт на големия руски режисьор Юрий Бутусов, който се удави при мъртво вълнение в морето край Созопол в събота. Мнозина изразиха своя потрес в социалните медии, споделяха спомени, свързани с работата му в България, а в отзивите им за него най-често се срещаха определенията "гениален" и "велик".

"Театралният свят изгуби още един от великите си творци – режисьорът Юрий Бутусов. Той е едно от най-значимите и успешни имена на съвременния руски театър. През 2012 г. поставя емблематичния за Народния театър спектакъл "Лов на диви патици" от Александър Вампилов. Трупата ни си спомня и споделя, че репетиционният процес с него е един от най-щастливите и любимите им", казва се в официалното съобщение от Народния театър по повод кончината.

Почти всички актьори от забележителния "Лов на диви патици" оставиха във Фейсбук вълнуващи думи за своите най-хубави моменти от работния процес с Бутусов. "Юрий Бутусов си отиде. Сбогом, приятелю!", лаконичен бе в своята скръб Иван Юруков, който в последния момент влезе в главната роля в постановката, след внезапния отказ на Деян Донков. Превъплъщението във Виктор Зилов тогава донесе на Юруков номинации за награди "Икар" и "Аскеер".

Снежина Петрова, която също извая изключителна роля – като съпругата на главния герой Зилов, написа:

"През август... във водата...

първо авторът...

... по-късно режисьорът.

"Лов на диви патици" – магично пространство. Не пиеса. Съдба.

Актьорите – помним!

Финалът на представлението на Юрий Бутусов в Народния: циркова арена, която мрачни сценични работници покриват с прашен червен плюш от склада на театъра, кашлят и псуват наум, докато главният герой танцува като кукла на конци, пречи им да си свършат работата, цирковата музика преминава в църковни песнопения, изстрел и прах в светлината на прожектора.

Един от Големите финали в театъра!

Следват поклоните“, отбелязва Снежина.

Александра Василева, която блестя в една от другите водещи женски роли в постановката, споделя: "Този репетеционен процес с Юрий Бутусов няма да забравя никога. Рядко се случва в пътя на един актьор вдъхновението от репетициите да те държи още 2 години, след като са приключили. Няма да забравя как като отидохме в Петербург да играем "Лов на диви патици" и руските актриси-звезди искаха да ни пипнат за късмет, та и на тях да им се случи някой ден да работят с него", спомня си една от най-експресивните български актриси, която е категорична: "Театърът загуби гений".

В коментарите под публикацията си Александра допълва: "Каза на Гриша, мъжа ми (режисьорът Григор Антонов – б.р.), в деня на премиерата му каза – даваш ли си сметка за коя жена си женен, тя ни даде цялостното решение на представлението, защото гледаше всички репетиции. И така беше и му каза, познавам още три актриси по света като нея. Неудобно ми е да казвам това, но точно така беше. И пет години ще те държи вдъхновен."

Теодора Духовникова, чиято героиня също бе в групата на младите жени, влюбени в Зилов, споделя: "…Двайсет ли, колко години съм в този театър… не си спомням за по-щастлив репетиционен процес. И изобщо тези дни заедно с него промениха генерално възприятията ми за тази професия". Актрисата разказва: "После по време на репетициите каза на службите да домъкнат целия възможен, забравен, неизползван реквизит на Народния театър в репетиционната. И те домъкнаха в потрес всичко – стари въдици, пластмасови хлябове, кукли, пердета, оръжия… цялата канонада от театрален “боклук”. Бутусов ги разположи в кръг и каза на актьорите – Влезте и живейте. Така започваше всяка наша репетиция, с "Влезте и живейте". Духовникова обяснява, че за месец подобни репетиции актьорският екип е имал готови етюди не за един, а за цели три спектакъла. "Прекрасни. Смешни. Тъжни. Неочаквани. Ужасно тлантливи и небитови. Просто си представях как публиката влиза в театъра и изпада в екстаз. Още ги помня тия етюди. Минута по минута."

В крайна сметка обаче Бутусов се отказва от "всички тия глупости", защото решава, че спектакълът трябва да остане напълно честен към автора Александър Вампилов, загинал само на 34 години при удавяне в езерото Байкал, "в самота и неразбиране от света".

"Неговото представление “Лов на диви патици” се случи особено в България. Половината салон си тръгваше възмутен. Другата половина го гледаше притихнала по няколко пъти. Мариус Куркински ми е казвал, че би го гледал цял живот. Българската критика не каза нищо особено. Когато го играхме в Петербург, целият препълнен салон аплодира спектакъла с 15 мнути аплодисменти", припомня още Теодора Духовникова.

Откликват и представители на артистичния свят у нас, несвързани с постановката. Кинорежисьорката Зорница София отбелязва: "Този спектакъл е един от трите или петте топ радикални и вълнуващи, които съм гледала. Няма да го забравя. Трябваше да се играе мнооого по-дълго. Ако имаше подкрепа на критици, медии и театър. Огромна загуба."

Драматургът и театрален режисьор Йордан Славейков написа: "Гениален режисьор. Ге-ни-а-лен! Творец с позиция! Напусна русия след началото на войната в Украйна. Гледал съм на живо два негови спектакъла, които ще помня цял живот. “Ричард III” в Москва и неразбрания у нас от критиката, но обожаван от публиката "Лов на диви патици".

Майя Праматарова, театровед и преводач, посочва: "Юрий Бутусов – режисьор със свой театър, школа и фен групи като рок звезда. Един от избраните да правят театър със съмишленици. Емигрира след началото на войната... Много тежък избор за режисьор, който изповядва идеята за "театъра като дом". "Лов на диви патици" Праматарова характеризира като спектакъл за самотния човек в разпадащия се свят на мними приятели и ценности – нереален, абсурден, имитативен... Свят без любов. "Но представлението беше родено в любов от актьори, които "станаха негови"... Помня как не им се тръгваше след представлението, което гледах и дълго си говорихме в кафенето на НАТФИЗ", споделя тя.

Драматургът и режисьор Димитър Кабаков – директор на ДКТ "Иван Радоев" – Плевен, за където се говореше, че Бутусов е готвен за главен режисьор, също бе сред опечалените: "Морето прибра Юри! Само преди месец беше при нас, в Плевен, на Фестивала "Школа", планове... Господи!!!... Светло да му е...", потресен е Кабаков.

Нелепата кончина на големия творец породи и спекулации с политически оттенък. Публицистът Манол Глишев написа: "Бутусов беше опонент на Путин и войната срещу Украйна. Живееше в емиграция на запад. Бог да го прости. Винаги, когато почине такъв човек, особено ако е при злополука като удавяне, изгубване в планината, задавяне с рибя кост, натравяне със стриди, чай или полоний, падане от шестия етаж или катастрофа с кола, трябва да си задаваме въпроса: случайност или убийство? Допускам, че дори е възможно да става дума за случайност. Но с опонентите на Путин, дисидентите и изпадналите в немилост никога не се знае…"

Поклонението пред големия режисьор ще се състои в Москва, след което той ще бъде кремиран и погребан в Санкт Петербург, съобщила е вдовицата на Юрий Бутусов – Мария. Датите все още не са уточнени.