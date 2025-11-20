Медия без
Звездите на Народния театър играха „Глембаеви“ в дом за възрастни

Емоционалната среща бе част от репетиционния процес на именития хърватски режисьор Ивица Булян

Днес, 17:28
Деян Донков, Теодора Духовникова, Васелин Мезеклиев, Дарин Ангелов и останалите актьори играха в импровизираната среда на ДВХ "Надежда".
Петко Мавродиев
Деян Донков, Теодора Духовникова, Васелин Мезеклиев, Дарин Ангелов и останалите актьори играха в импровизираната среда на ДВХ "Надежда".

Актьорите от спектакъла „Глембаеви“, който ще бъде представен през декември на Голяма сцена в Народния театър „Иван Вазов“, срещна предпремиерно първите си специални зрители: по идея на хърватския режисьор Ивица Булян екипът игра в Дома за възрастни хора „Надежда“ в София. Емоционалното събиране бе част от репетиционния процес, даваща възможност на артистите да усетят реакциите на публиката преди същинската премиера на „Глембаеви“ от хърватския класик Мирослав Кърлежа.

„Това е един малък конкретен акт – да отидем там, където обикновено ни няма, да споделим тази пиеса с хора, които са били наша публика много преди да се родим, и да приемем, че тази среща ще ни бележи“, коментира Ивица Булян. Преживяването за възрастните хора също е било много интересно – макар и в работен вариант, те са успели да видят едно от дългоочакваните събития на този театрален сезон в средата, в която живеят, посочи той. А след представлението актьорите са получили ръчно изработени цветя и писмо от екипа на ДСХ „Надежда“: „От сърце благодарим за магията, която създадохте. Докоснахме се до едно дишащо преживяване, което ще остави следа. Благодарим ви за всеки дъх, емоция и жест, с които от душа и с думи пресъздадохте тази история“, казва се в него.

В Хърватия Ивица Булян често търси жив контакт с различни публики преди официално да представи спектаклите си. „Домовете за възрастни са невероятни общности. Това са хора, които до съвсем скоро са водили активен живот, работели са, отглеждали са семейства, ходели са на театър, спорили са за политика и изкуство. Точно като нас“, отбелязва още режисьорът, който в последните години се утвърди като едно от водещите имена на европейската театрална карта.

В „Глембаеви“ участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански. Народният театър събира на едно място изключителен актьорски състав в спектакъл за властта, семейните тайни и сблъсъка между поколенията. Глембаеви са банкери и търговци, чието богатство лежи върху злоупотреби, измами и убийства. Действието се развива в няколко часа от една нощ, когато семейството се събира, за да отбележи юбилея на своето акционерно дружество „Глембай“. Поставят се тревожно актуалните теми за фалшивия блясък на съвременното общество, разпадането на идеалите, лицемерието и болезнената цена на изречената истина. „Глембаеви далеч не са просто едно хърватско семейство от Загреб в началото на ХХ век, те са алегория на европейския буржоазен декаданс, напомняне, че културата и варварството са неразривно сплетени, че изтънчеността и бруталността израстват от един и същ корен“, споделя Булян.

Световно признатият режисьор умее да превръща сцената в територия на силни страсти, напрежение и емоционални сблъсъци. Той използва текстове от световната класика и ги трансформира в огледало на нашето време чрез силна визуална естетика и психологическа дълбочина. През 2018 г. „Ню Йорк Таймс“ определя спектакъла му „Балконът“ по Жан Жьоне като „най-добрата европейска продукция“, а работата му многократно е отличавана във Франция, Германия, Словения и Хърватия.

Постановката му „Глембаеви“ за Народния театър в София е по едноименната пиеса на най-значимия хърватски писател на ХХ век – Мирослав Кърлежа. Авторът е известен с яркия си стил, който съчетава поетичност, сарказъм и остър социален поглед. Пиесата проследява упадъка на един високопоставен загребски род и разголва теми, които звучат актуално и днес: фалшивия морал, лицемерието, токсичните семейни тайни и неизбежните социални катастрофи, които следват.

Премиерните представления на първата ни сцена ще се състоят на 6 и 14 декември.

Ана Пападопулу и Веселин Мезеклиев
Петко Мавродиев Ана Пападопулу и Веселин Мезеклиев
Теодора Духовникова и Дарин Ангелов
Петко Мавродиев Теодора Духовникова и Дарин Ангелов
Актьорите от Народния театър очароваха най-благодарната публика.
Петко Мавродиев Актьорите от Народния театър очароваха най-благодарната публика.
Актьорите от Народния театър очароваха най-благодарната публика.
Петко Мавродиев Актьорите от Народния театър очароваха най-благодарната публика.
Деян Донков и Пламен Димов по време на репетиция в Народния театър.
Стефан Здравески Деян Донков и Пламен Димов по време на репетиция в Народния театър.
Теодора Духовникова и Деян Донков
Стефан Здравески Теодора Духовникова и Деян Донков
Александър Кънев, Пламен Димов, Веселин Мезеклиев (от ляво на дясно)
Стефан Здравески Александър Кънев, Пламен Димов, Веселин Мезеклиев (от ляво на дясно)
Стефан Здравески
