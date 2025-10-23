Медия без
Народният театър готви Месец на българската драматургия

През януари 2026-а на трите сцени ще бъдат изиграни 28 представления от наши класици и съвременни автори

Днес, 17:45
Пламен Димов и Павел Иванов в "Двубой" на Иван Вазов под режисурата на Мариус Куркински: един от хитовете в българската част от афиша.
НТ Иван Вазов
Народният театър "Иван Вазов" обяви януари за Месец на българската драматургия. В първия месец от новата година, когато страната ни ще въведе еврото, от първата ни трупа правят жест към своите зрители като най-голямата театрална институция, чиято роля е да утвърждава националната култура и език. През целия януари всяка вечер на една от трите сцени ще се играе спектакъл по българска пиеса, а билетите за представленията ще бъдат на цена от 10 евро.

В рамките на кампанията Месец на българската драматургия театърът с най-богат репертоар от български заглавия ще предприеме пътешествие през повече от век драматургична история: от класически автори като Иван Вазов, Пейо Яворов и Ст. Л. Костов през утвърдени имена на съвременната сцена – Йордан Радичков, Стефан Цанев, Александър Секулов, Константин Илиев, Мирела Иванова, Оля Стоянова, до нови гласове като Теа Денолюбова, Мартина Новакова, Иван Пантелеев, Стефан Иванов, Йордан Славейков и др.

Сред присъстващите в афиша спектакли са обичани заглавия като „Народът на Вазов“, „Великденско вино“, „Духът на поета“, „Големанов“, „Двубой“, „Плач на ангел“, „Боже мой“, „Опит за летене“, както и постановки по текстове, които за пръв път се поставят на родна сцена ("Последна стъпка", "Страх за опитомяване", "Нечовек", "Неведение" и т.н.). В програмата са включени няколко поколения драматурзи – от колосите, положили основите на националния театър, до модерни млади автори, които продължават традицията днес.

Общо 26 български заглавия ще бъдат показани в 28 представления – 7 на Голяма сцена, 11 – на Камерна сцена, и 10 – на сцена „Апостол Карамитев“.

С тези цифри ръководството на Народния театър отговаря на забележките, че в новите предложения за сезона българската драматургия почти напълно отсъства (като се изключи опусът на Иван Пантелеев „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“).  

Билетите за всички представления от кампанията Месец на българската драматургия ще бъдат пуснати в продажба на касите на театъра и онлайн от понеделник.

В интерес на истината, идеята „най-българският“ месец – понеже е увековечен в заглавието на съвременната класика на Радичков „Януари“, да бъде посветен на родната драматургия, не е от днес. Като директор на Нов театър НДК режисьорът Бойко Илиев инициира и осъществи няколко издания на първия Фестивал на българската драматургия в обявения от него Месец на българската драматургия. След изтичането на 10-годишния договор за наем между театъра и НДК през август миналата година обаче културното пространство, създадено от Илиев, трябваше да затвори врати поради редица неуредени отношения с Двореца. Режисьорът отправи няколко открити писма до министъра на културата Мариан Бачев, алармирайки за ситуацията с подозренията, че домакините на театъра водят мястото като обикновен търговски обект и имат намерения да го отдадат за по-доходоносна дейност, но казусът така и не бе решен...

Христо Мутафчиев в моноспектакъла "Плач на ангел" с автор Стефан Цанев.
Месецът на българската драматургия - януари, не може без Радичков: в случая - "Опит за летене".
Юлиан Вергов в "Народът на Вазов" е в образа на Патриарха на българската литература.
