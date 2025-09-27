Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Корифей от Европа ни чете проповед за бъдещето на информатиката

Бил Гейтс и Стив Джобс са част от заглавието и част от декора на новия спектакъл на Иван Пантелеев в Народния театър

27 Септ. 2025
Александра Василева, Илиана Коджабашева и Радена Вълканова въртят обръчи пред погледа на Бил Гейтс и Стив Джобс от декора.
Стефан Здравески
Александра Василева, Илиана Коджабашева и Радена Вълканова въртят обръчи пред погледа на Бил Гейтс и Стив Джобс от декора.

„Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ е третият авторски проект, осъществен с трупата на Народния театър, на известния работещ от почти 3 десетилетия в Германия български режисьор Иван Пантелеев. Всъщност Бил Гейтс и Стив Джобс изобщо не разговарят за бъдещето на информатиката в спектакъла, техните образи само провисват от тавана над сцената, овеществени в огромни макети от шперплат, за да наблюдават разсъжденията на Иван Пантелеев, артикулирани от избраните от него актьори, не само относно предизвикателствата пред технологиите, но и за миналото, настоящето и грядущето на още цял грамаден куп неща, тежащи на съзнанието на човека като социално същество преди, сега и завинаги…

Представлението започва с наратив още за зората на индустриалната революция през XVIII век, с формирането на масата на наемния труд и държателите на капитала, с тълпите гладни и състарени жени и обезправени и експлоатирани мъже. За непрекъснатостта и монотонността на производствения процес, за механиката на фабричното ежедневие, трябва да даде представа актрисата Александра Василева, която със завидно майсторство върти на кръста си обръч, без той да пада на земята в продължение на дълги, дълги минути. Всички актьори – тя, София Бобчева, Илиана Коджабашева, Радена Вълканова, Христо Петков, Иван Николов – се редуват един след друг да произнасят сътворените от Пантелеев социално-критични етюди, или ги рецитират дружно в хор – похват, добре познат у нас от постановъчния стил на проф. Иван Добчев, да речем. Към тях често се присъединява и Иван Юруков, чийто бенд (той, Милен Апостолов и Петко Славов – част от група „Терпентина“) през цялото време осигурява живия музикален фон на спектакъла.

Разбира се, разказът бързо преминава и към новите реалии: коментират се или се споменават „специалната военна операция“, необратимите промени в света под напора на бурно развиващите се технологични иновации, изкуственият интелект, перспективите за обезчовечаване на общуването и прочее, и прочее… Информатиката? Тя може да тече подобно на предаване на информация сред устата женска компания на селски клюкарки, наричащи се помежду си „Сашке“ и „Радке“, или с опитите на един от персонажите на Иван Юруков да се свърже с Интернет, водещи чак до изпълнение на фолклорни напеви „Ой, Google, Google…“.

Всъщност в този тип политически театър персонажи, сюжет и действие в класическия смисъл на думите няма; актьорите не „играят“ герои, те са рупори за идеите на автора. Когато идеите са свежи и силни, а не банални, не е изключено този по брехтовски дистанциран театър – в случая умозрителен, поучителен и доста отегчителен, да се харесва на много зрители. Но повечето от тях сигурно живеят в немскоезичния свят. Само предположение…

Не че идеите на Иван Пантелеев в „Бил Гейтс и Стив Джобс…“ не са умни, стойностни или навременни, ала сякаш са поднесени с голяма доза подценяване на аудиторията (както впрочем в пролога на „НЕОдачници“ проповядваше какво е театър) и без шеметното чувство за хумор и ирония от „Капитал(на) грешка“. Отличните актьори от време на време избухват като фойерверки – особено тази стихия Александра Василева, но и Илиана, София, Радена, двамата Ивановци, Христо Петков. Те просто нямат друг избор. Трябва все пак да признаем, че в последната си четвърт представлението вече по-малко прилича на луксозен рецитал; става по-пълнокръвно, остроумно, раздвижено, диалогично, но пък точно тогава отредените му два часа свършват.

Сценографията и костюмите са на Елис Вели. Музика – Петко Славов и Иван Юруков. Следващите представления на „Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката“ на Голяма сцена в Народния театър са на 17 и 31 октомври.

Иван Пантелеев е завършил режисура в НАТФИЗ в класа на проф. Юлия Огнянова. Поставял е текстове на Чехов, Джеймс Джойс, Луиджи Пирандело, Гьоте, Хайнер Мюлер и др. в София, Рига, Авиньнон, Стокхолм. През 1998/99 е стипендиант на академията „Шлос Солитюд” в Щутгарт. Работи в държавните театри в Щутгарт, Цюрих, Люцерн, а в Берлин – в двете най-големи и престижни театрални институции: Дойчес театър и Фолксбюне. От 2010 г. е гост-преподавател по режисура в театралната академия „Ернст Буш” в Берлин.

Информационно затъмнение...
Стефан Здравески Информационно затъмнение...
Актрисите и актьорите са почти неузнаваеми под перуките.
Стефан Здравески Актрисите и актьорите са почти неузнаваеми под перуките.
София Бобчева
Стефан Здравески София Бобчева
Иван Юруков (в центъра) с музикантите от бенда осигуряват музиката на живо.
Стефан Здравески Иван Юруков (в центъра) с музикантите от бенда осигуряват музиката на живо.
Сцена от спектакъла.
Стефан Здравески Сцена от спектакъла.
Александра Василева
Стефан Здравески Александра Василева
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иван Пантелеев, Народен театър, Бил Гейтс и Стив Джобс разговарят за бъдещето на информатиката, Александра Василева, Иван Юруков

Още новини по темата

Фотоизложби бележат общата 90-годишнина на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев
19 Септ. 2025

Народният театър търси популярност и аплаузи на три континента
11 Септ. 2025

Обруганият спектакъл на Малкович „Оръжията и човекът“ е поканен в Загреб
09 Септ. 2025

Мерилин Монро, Бил Гейтс и Стив Джобс излизат на сцената на Народния
07 Септ. 2025

Анна Кошко и Деян Донков събуждат последния час на Мерилин Монро
03 Септ. 2025

Български театрали се прощават с трагично отишлия си Юрий Бутусов
11 Авг. 2025

Народният театър отправя отворена покана №3 за артистични идеи
05 Авг. 2025

Отиде си ветеранът на Народния театър Кирил Кавадарков
04 Авг. 2025

Отиде си театралният магьосник Робърт Уилсън
31 Юли 2025

Игра на кодове и поезия на площада пуска Народният за годишнината на Вазов
09 Юли 2025

Деян Донков вае нова Мерилин Монро в Народния
10 Юни 2025

Радина Кърджилова - един женски Хамлет в спектакъла на Тимофей Кулябин
08 Юни 2025

Бойка Велкова режисира Ириней в "Театър" по Съмърсет Моъм
07 Юни 2025

Теодора Лилян, която доведе Звягинцев
31 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар