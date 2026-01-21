Диана Добрева пренася "Малката Англия" от о-в Андрос в Народния театър

Точно две години след "Моби Дик" носителката на френския орден "Рицар на изкуствата и литературата" и на пет награди "Аскеер" Диана Добрева отново започва репетиции на Голяма сцена в Народния театър "Иван Вазов". През април режисьорката ще представи на публиката спектакъла си "Малката Англия" – разтърсваща история за любовта, вярата, траура, парите и властта, съобщават от мениджмънта на първата ни трупа. Постановката ще бъде първата сценична реализация на романа на гръцката писателка Йоанна Каристиани в световен мащаб, както и поредният амбициозен проект на един от най-разпознаваемите български театрални творци.

Действието в "Малката Англия" се развива в бурния период между двете световни войни (1930 – 1945) и проследява съдбите на четирима герои на цикладския о-в Андрос, които се мятат между любовта, съдбата, историческите и социалните условности. Малката Англия (Μικρά Αγγλία) е наричан по това време самият остров заради богатствата, натрупани от корабоплаване през 19-и и началото на 20-и век, и импозантната неокласическа архитектура на корабовладелските домове.

Едноименният роман от 1997 г. на гръцката писателка и сценаристка Йоанна Каристиани (р. 1952 на остров Крит), по който е създадена сценичната адаптация, е отличен с Националната награда за литература на Гърция и е преведен на десет езика. Книгата е издадена на български през 2002 г. от изд. "Библиотека 48" и отдавна не се намира на българския пазар. По "Малката Англия" е заснет и игрален филм, който е касов хит в родината си. Негов режисьор е Панделис Вулгарис – съпруг на писателката Йоанна Каристиани. През 2014-а лентата бе официалният кандидат на Гърция за "Оскар" в категорията за най-добър чуждоезичен филм.

В "Малката Англия" на театралната сцена ще участват актьорите Александра Свиленова, Ана Пападопулу, Анета Иванова, Боряна Маноилова, Васил Драганов, Веселин Мезеклиев, Димитър Николов, Жана Рашева, Иван Николов, Ирина Митева, Константин Еленков, Кремена Славчева, Любомир Петкашев и Стефан Къшев. Проектът бележи нов етап в работата на Диана Добрева, отбелязват от театъра, с фокус върху интимните човешки взаимоотношения, моралния избор и крехкото равновесие между любов, вяра, власт и съдба.

Драматизацията е дело на Александър Секулов – постоянния творчески партньор на режисьорката, който отдавна е свързан с гръцката тематика и има няколко книги, чието действие се развива в южната ни съседка. Преводът от гръцки език е на Емануил Мутафов. Сценографията и костюмите в спектакъла са по проект на Марина Райчинова, музиката е на Петя Диманова, хореографията – на Олга Панго, а видео дизайнът – на Петко Танчев. Драматург на постановката е Светлана Панчева, а асистент-режисьори са Олга Недялкова и Михаил Цанков.

От 2017 г. Диана Добрева е режисьор в Народния театър, а сред спектаклите ѝ на първата ни сцена са "Моби Дик", "Народът на Вазов", "Бащата", "Калигула" – заглавия, които продължават да се играят пред пълни салони. Нейни постановки са канени във Франция, Великобритания, Япония, Германия, Монако, Швейцария, Австрия, Русия, Румъния, Северна Македония, Словакия, Турция. Тя е първият български театрален режисьор, чийто спектакъл е включен в официалната селекция на Световната театрална олимпиада в Унгария през 2023 г. Носител е и на наградата Coup de coeur на критиката и пресата за най-добър спектакъл от Международния фестивал в Авиньон, Франция.