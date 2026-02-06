Медия без
Шведски режисьор прави кастинг за „Фани и Александър“ в Народния

50 актьори от първата ни трупа са сред кандидатите за 23-те роли в спектакъла на Линус Тунстрьом по Бергман

Днес, 16:33
Радина Кърджилова, Биляна Петринска и Ненчо Костов показват пред режисьора Линус Тунстрьом какво могат.
Стефан Здравески
Близо 50 актьори от Народния театър „Иван Вазов“ се явиха на кастинг при шведския режисьор Линус Тунстрьом за новия му спектакъл „Фани и Александър“ по Ингмар Бергман, който той ще постави с първата ни трупа. Проектът ще бъде осъществен на Голяма сцена. Сред кандидатите за роли са Снежина Петрова, Радина Кърджилова, Биляна Петринска, Теодора Духовникова, София Бобчева, Василена Винченцо, Ненчо Костов, Дарин Ангелов, Явор Вълканов, Асен Данков и др.

Кастингът поставя началото на работата по сценичната адаптация на едно от емблематичните произведения на Бергман – „Фани и Александър“, познато както с филмовата си версия, отличена с четири награди „Оскар“, така и с многобройните си театрални интерпретации по света.

В центъра на творбата е историята на две деца - брат и сестра, ето защо светът е представен през погледа на малките Фани и Александър. "Сега" научи, че за образа на Александър режисьорът ще избере млад актьор от трупата. За този на Фани той първоначално е смятал да покани дете, но след проведения кастинг се е убедил, че някоя от най-младите актриси от състава ще се справи. Българските актьори кандидатстват за общо 23 роли в бъдещия спектакъл. Линус Тунстрьом ще обяви избора си допълнително. 

Линус Тунстрьом е сред най-утвърдените съвременни шведски режисьори, с богата кариера в театъра, киното и операта. Дебютира като сценичен режисьор през 1991 г. и още в началото на професионалния си път е удостоен с престижната награда „Талия“. Работата му се отличава с избор на независими трупи или големи институции, гравитира между театър, танц и кино, реализира се както в Швеция, така и извън нея.

„Много бях развълнуван от идеята да се срещна с толкова много актьори от Народния театър само за три дни и още с пристигането си тук усетих, че това е правилното място. Всички те бяха изключително щедри ъ хвърляха се смело в задачите, работеха с чувство за хумор, страст и отдаденост, пробваха различни неща, търсеха правилния подход и ми даваха огромно вдъхновение. Тръгвам си оттук много, много вдъхновен“, споделя режисьорът.

Работата по „Фани и Александър“ в Народния театър продължава с репетиционен процес, а премиерата се очаква през следващия театрален сезон. Линус Тунстрьом идва в контекста на създадената вече традиция изявени чуждестранни творци да поставят на първата ни сцена след имена като Робърт Уилсън, Деклан Донелан, Джон Малкович, Тимофей Кулябин, Ивица Булян и др.

Между 2006 и 2016 г. Тунстрьом е артистичен и изпълнителен директор на Uppsala Stadsteater, където ръководи над 200 продукции и прави цялостна трансформация на театъра, свързана с осъвременяване на репертоара, привличане на нови публики и разширяване на международното присъствие. Сред значимите проекти на шведския режисьор са мюзикълът „Евита“ на сцената на Операта в Малмьо, спектакълът „Фауст“, номиниран за Theatertreffen в Германия, както и режисьорската му работа в Германия, Норвегия и Кралския драматичен театър в Стокхолм. През 2020 г. той дебютира и като оперен режисьор с „Тристан и Изолда“ във Folkoperan в шведската столица.

 

