Филмът на Ингмар Бегман „Персона“ става театрален спектакъл

За първи път на българска театрална сцена се поставя спектакълът „Персона“ по едноименния филм на шведския майстор на киното Ингмар Бергман. Премиерните представления са на 1 и 20 февруари от 19.00 часа на сцена „Дерида“, съобщават домакините на събитието. Идеята и режисурата са на младата Патрисия Господинова, а в ролите се превъплъщават Боряна Маноилова (Алма), Ния Кръстева (Елисабет), Йоана Буковска-Давидова (лекар) и Венцеслав Димитров (господин Фоглер). Сценографията е на Ивета Милева, музикалната среда – на Васил Миленков, а преводът на текста от шведски е на Меглена Боденска. Спектакълът се реализира по договор с Music Theatre International от името на фондация „Ингмар Бергман”. Продукцията е на фондация „Първа репетиция“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

„Персона“ е шведски филм от 1966 г. на режисьора Ингмар Бергман по негов собствен сценарий – едно от най-значимите и енигматичните негови произведения. Сюжетът разкрива сложните взаимоотношения между Елисабет – актриса, която замлъква в опит да намери автентична връзка със себе си и със света отвъд социалните роли и прилежащите им маски, и Алма – медицинска сестра, назначена за нейна болногледачка. В образите на героините във филма са големите звезди на европейското седмо изкуство Лив Уман и Биби Андершон. В сценичната адаптация взаимоотношенията между Алма и Елисабет се разгръщат като архетипна психична борба между “персона” и “сянка” в границите на една дезинтегрирана личност, разкъсвана между говоренето и мълчанието, между социално приемливото и бунта, между маската и потиснатата истина. „Персона” е маската, която слагаме за пред света, а спектакълът се занимава с това, което остава скрито под нея, казват от екипа.

„Това, което ме вълнува като режисьор и човек в „Персона”, е темата за разпада на идентичността. Фундаменталният въпрос „Кой съм аз” вълнува мислещите хора от всяка възраст, време и място, а Бергман безмилостно го задава с всеки ред в текста в един безкрайно смел опит да достигне най-тъмните дълбини на човешката психика. Какъв е човекът отвъд социалните структури на националност, религия, пол, професия, семеен статус, социална роля – отвъд всички насложени по време на социализацията маски? Смятам, че тази тематика и проблематика са изключително важни в съвременния свят, в който човекът е фрагментиран на множество социални роли и все повече губи автентичната връзка със самия себе си“, споделя режисьорката Патрисия Господинова.

Господинова се спира на актьорите, които публиката ще види на 1 февруари на сцена „Дерида“, след кастинг в два кръга сред повече от 100 кандидатури. С Йоана Буковска-Давидова, която изпитва особен пиетет към Бергман и преди няколко сезона особено нашумя с моноспектакъла си „Променяне“ по автобиографичната книга на неговата коронна актриса Лив Улман, Патрисия се среща за първи път в работен контекст. С Ния Кръстева и Венцеслав Димитров се познават от процеса по реализация на спектакъла „Великият Гетсби” по Франсис Скот Фицджералд в Младежкия театър, където Патрисия бе асистент-режисьор на Елица Йовчева, а с Боряна Маноилова „Персона“ е втори проект след дебюта им с „Йерма“ на Лорка в Yalta Art Room.

Патрисия Господинова има магистърска степен по режисура в сценичните изкуства от НАТФИЗ през 2024 г. в класа на доц. д-р Антон Угринов. В хода на обучението си тя стига до финалните кръгове на няколко конкурса за млади режисьори. „Йерма” е първото ѝ представление на професионална сцена и неин дипломен спектакъл. Премиерата му бе през февруари 2025-а. Патрисия работи като асистент-режисьор на Елица Йовчева освен във „Великият Гетсби“, още и в „Съзвездия“ от Ник Пейн в Народния театър. Бакалавърската си степен по социология тя получава в Софийския университет „Св. Климент Охридски", като активно прехвърля уменията си от тази научна дисциплина в полето на режисурата.

