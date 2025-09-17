Белгийска балерина прави световна премиера у нас за живота в отвъдното

След като спечели наградата на ICC Linkage 2024 в България, белгийската хореографка Бенте Буленс се завръща на сцена “Дерида” (ул. „Цар Самуил“ 32) със световна премиера на своя проект Beyond After на 27 септември, съобщават домакините на продукцията.

По време на своята творческа резиденция в София балерината доразви своето соло изпълнение Beyond After от кратка миниатюра до пълна 40-минутна финална версия. Артистичната идея е свързана с изследване на представите за живота след смъртта, провокирани от загубата на най-близките ѝ хора.

Работата по време на резиденцията е свързана със създаването на изцяло ново ниво на солото – намирането на комфорт. Къде отиваме след края? Какво вкусваме, помирисваме, усещаме, виждаме?... Какво представлява комфортът на смъртта след дискомфорта от умирането? Специфичният отвъден живот е представен от Бенте Буленс като спирала, сменяща нива, етажи, стаи, пейзажи – точно както се променяме и движим през живота.

Съществуващата част от първоначалното соло отразява пристигането в “отвъдното”, но не и очакванията ни за него. Това, което ще се изследва, са представите ни какво се случва, ако мястото, на което се озовем след смъртта, отговаря на нашите очаквания. Ако ни събира отново с предмети, обекти, миризми, вкусове, хора, за които сме се грижили и в които сме намирали утеха. Ако преминаваме от нещо обикновено, бяло, студено, стерилно, празно, тежко и тъжно към нещо живо, безопасно, познато, щастливо, пълно, цветно, игриво и топло?!...

На сцената ще се изследват движения, създаване на жестове и свързване с нов начин на живот в пейзажа от задгробния живот – най-вече с цел да се освободим от скръбта, която сме натрупали у себе си поради загубата на най-близките ни същества, отбелязват от „Дерида“.

Проектът се реализира в рамките на резидентската програма на Derida Dance Center, с финансовата подкрепа на Столична община.

През 2019 г. Бенте завършва училището за сценични изкуства Kunsthumaniora в Брюксел, а веднага след това – и артистичната програма Gangaray в Будапеща, Унгария. През 2023 г. се дипломира като бакалавър в PERA – Училището за сценични изкуства към Girne American University в Кипър. Тя има участия в редица фестивали – Kiosk Festival, Dance Days Chania, Dansstorm, IDF, Mala Inventura, Danzattack, MAD, а през 2024-та с Beyond After става победител на ICC Linkage, България, за соло изпълнение.