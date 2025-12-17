Синът убиец на Роб Райнър може да получи смъртна присъда

Ник Райнър е обвинен в извършване на предумишлено убийство след смъртта на родителите си - актьора и режисьор Роб Райнър и фотографката Мишел Райнър, съобщиха световните агенции. Окръжният прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман заяви: "Загубата на Роб и Мишел Райнър е отвъд трагичното и ние ще се посветим на това да изправим техния убиец пред правосъдието. Обвиненията срещу него предвиждат максимално наказание: доживотен затвор без право на замяна или смъртно наказание."

Хохман обаче посочи, че все още не е взето решение дали прокуратурата ще иска смъртно наказание по делото.

Роб Райнър, на 78 години, и Мишел Сингър Райнър, на 68, бяха открити мъртви с видими прободни рани у дома си в квартал Брентууд, Лос Анджелис, в неделя.

Техният 32-годишен син е бил арестуван няколко часа по-късно на около 23 километра от местопрестъплението и задържан под стража. Той се намира в ареста без право на гаранция, макар че в медиите първоначално се споменаваше сумата 4 милиона долара. Ник Райнър не се е явил в съда във вторник, както се очакваше, поради неуточнени здравословни причини, според неговия адвокат Алън Джаксън.

Разследването продължава, като мотивът за убийствата и подробностите около използваното оръжие засега остават следствена тайна. Очакват се и резултатите от аутопсиите. Междувременно американски медии съобщават за възможен скандал между Ник Райнър и родителите му в нощта преди престъплението, както и за дългогодишната му борба със зависимост от наркотици.

Ник Райнър е работил с баща си по отчасти автобиографичния филм от 2016 г. Being Charlie, вдъхновен от опита му със зависимости. В интервю за американско списание Ник обяснява, че филмът не е за него самия; въпреки това части от историята са преживявания, които той е имал лично, включително многократното му включване в програми за рехабилитация през тийнейджърските години, както и собствените му опит с прекарване на "седмици" на улицата, след като е отказал да се върне в рехабилитационния център.

Райнър е един от най-обичаните и продуктивни режисьори в Холивуд през 80-те и 90-те години. Творчеството му включва филми като "Доблестни мъже", "Когато Хари срещна Сали", "Бъди до мен", "Принцесата булка". Почит и съболезнования към семейството изразиха редица негови колеги от шоубизнеса и други известни личности, сред които бившият президент на САЩ Барак Обама и съпругата му Мишел.

Действащият президент Доналд Тръмп не пропусна да се изложи с пост в своята алтернативна социална мрежа Truth Social, където заяви, че смъртта на Райнър е свързана със силната омраза, която режисьорът е изпитвал към него.