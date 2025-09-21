Медия без
7 фестивала под една шапка правят 3XPER1ENCE

Над 100 събития през октомври и ноември оживяват независимата сцена в София

Днес, 15:00
Програмата започва на 2 октомври със зрелищните спектакли на "Цирколюция".
Тази есен София ще бъде истински празник на независимото изкуство. В продължение на два месеца – октомври и ноември – столицата се превръща в сцена на танц, театър, дигитални изкуства, съвременен цирк и други жанрове, които разширяват творческите хоризонти на сцената на свободните изкуства. 3XPER1ENCE събира под своята шапка седем водещи фестивала, които избират партньорството пред конкуренцията. Заедно те ще предложат на публиката над 100 събития, създавайки богат културен календар. Много от събитията – но не всички – ще се състоят под покрива на Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала" в Южния парк, а ето и кратък преглед на фестивалите в 3XPER1ENCE и техните програми:

Началото поставя ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 14 (2–5 октомври) – Международен фестивал за съвременен и социален цирк, който представя 44 събития, включително 24 спектакъла, 15 циркови работилници, концерти и изложба. Вход свободен или символичен.

Следва вече утвърденият АСТ Фестивал за свободен театър (10–19 октомври) – 15-тото издание на фестивала под надслов “Всичко е наред” ще представи 30 български и международни спектакъла и образователна програма с уъркшопи. 

180° – Лаборатория за иновативно изкуство (11–17 октомври) е международен фестивал за интердисциплинарно изкуство и колаборация, включващ образователна програма с работилници и дискусии.

YOU ARE NOT ALONE (16 октомври – 16 ноември) е международен хореографски фестивал, чието кураторско предложение представя хореографски работи и формати, лаборатории, дискурсивни програми, подкасти, публикувани текстове и споделени практики, посветени на нежността и колективната устойчивост чрез разширените форми на хореографията.

DA FEST – Международен фестивал за дигитални изкуства (21–25 октомври), включва 13 изложби, 6 пърформанса, 5 прожекционни програми, както и поредица от лекции, презентации и уъркшопи, които ще се проведат в 16 места в столицата с участието на 30 артисти от 10 държави.

Мелба фестивал за дизайн в София (6–16 ноември) – вече с осмо издание, включващо лекционен симпозиум с гост-лектори от Европа, изложби с участието на български и чуждестранни автори и творчески класове.

DERIDA DANCE FEST – Международният фестивал за съвременен танц (17–30 ноември), познат досега и под името Aerowaves in Sofia, ще привлече феновете на танца със спектакли, гостуващи хореографи, отворени репетиции и танцов уъркшоп.

Организаторите се радват на подкрепата на Министерството на културата, Национален фонд "Култура", Столична програма "Култура", програма "Творческа Европа" и други партньори. Събитията са част от Културния календар на Столична община.

