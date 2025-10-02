АСТ Фестивал за свободен театър превзема за 10 дни 4 локации в София

Петнадесетото издание на АСТ Фестивал за свободен театър ще предложи между 10 и 19 октомври под мотото „Всичко е наред“ богата програма от българска и международна драматургия, съвременен танц и пърформанс, мултижанрови експерименти, дискусии, работилници и съпътстващи събития за професионалната аудитория. В рамките на 10 дни на 4 локации в столицата ще бъдат представени 10 български и 4 международни спектакъла.

„Всичко е наред“, защото подкрепата за независимата култура в Европа не е била толкова несигурна от десетилетия. Демокрацията се държи като диктатура, а диктатурите безчинстват под претекст, че защитават свободите на своите граждани. Сякаш никога не е било толкова очевидно, че думи и дела може и да не се припокриват. За независимата сцена обаче е важна етиката – казваме неща, които трябва да бъдат казвани, дори да не се чуват от всички и докато някой иска да бъде свободен, всичко е наред. Свободата е отвъд субсидиите и точно заради това изданието ще провокира с прекрасни представления”, споделят организаторите.

Фестивалът ще започне на 10 октомври от 19.30 часа на сцена “Дерида” със спектакъла „Майка“ на Джовани Фиорети, който задава въпроса могат ли архаични ритуали, пренесени метафорично в диалог с иновацията, да породят нови митологии. Кодът на изкуствения интелект обикновено е сложен, ето защо е трудно да бъде прегледан, за да се види дали някой не е вмъкнал злонамерени алгоритми. Както при всеки софтуер, искаме да знаем кой го е създал и с каква цел. Достоверен ли е източникът? Компетентен ли е?... „Одисея“ на Лоран Боажо ще превземе центъра на София за цяла седмица. След триумфалните си гастроли в Ню Йорк, Токио, Лисабон, Солун и половин Франция, необичайният спектакъл навярно ще покори и българската публика. В рамките на седмицата от 12 до 18 октомври артисти денонощно ще живеят и ще пътуват из централните софийски улици в разговори и в неочаквани ситуации, въвличащи местните жители. „История на любовта“ е изследване на това (уж) най-юношеско чувство (нали сме на петнайсет, напомнят организаторите), осъществено от обичаната у нас трупа на "Сеньор Серано". Испанският колектив досега е поднесъл няколко ключови събития на родната независима сцена – международната конференция на IETM през 2014-а, първите дни на „Топлоцентрала“ през 2021-ва и др. Тазгодишният спектакъл идва съвсем пресен от фестивала GREC в Барселона и нашите зрители са сред първите, които ще го видят. Това ще стане на 17 октомври от 20.00 часа в РЦСИ „Топлоцентрала“. Фотографии от „Січових Стрільців“ е аудиопърформанс-книга от Дима Левитски, определена като „специално и болезнено гостуване“ в програмата на фестивала. Този аудио-фотоалбум предлага интимно преживяване през артистичен поглед към всекидневието в днешен Киев. Дима Левицки кани публиката да разгледа снимки от улица „Сичових Стрелци“ – двукилометрова централна артерия, докато слуша неговия разказ. Художникът върви от пазара до площада, спира в кафенета и среща минувачи. Войната хвърля своята сянка върху витрини, коли и хора. Зрителите са поканени да прекарат време с този фотоалбум и да се потопят в звуковия пейзаж на размислите на Левицки. Часът и мястото на провеждане ще бъдат разкрити допълнително.

В рамките на изданието ще бъдат представени 10 български театрални спектакла. РЦСИ “Топлоцентрала”, Сцена “Дерида”, I AM STUDIO и “Ателие Пластелин” са основните пространства на фестивала тази година, като всяко от тях внимателно е подбрало своята програма за целта: отново ще има от всичко за всеки, уверяват организаторите.

За първи път в България ще бъде проведен уъркшоп по сценично поставяне на интимни сцени (Intimacy Coordination), една от най-важните теми в съвременните американски и западноевропейски сценични практики. Енджей Агуна (САЩ) ще запознае млади български режисьори и други театрали с основните практики в тази област в Гьоте-институт на 11 и 12 октомври.