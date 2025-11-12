Медия без
Боил Банов и Ива Петрони поставят Алберто Моравия в Народния

Христо Мутафчиев и Евгени Будинов с главни роли в "Сенки отвъд светлината"

Днес, 18:44
Творческият екип на спектакъла: режисьорът Боил Банов, а зад него - Евгени Будинов, Гергана Плетньова, Христо Мутафчиев, София Бобчева, Христо Терзиев и Ива Петрони.
Божидар Марков
Бившият министър на културата – режисьорът Боил Банов, и неговата житейска и творческа половинка Ива Петрони (обединени под псевдоним Two Seaguls) започнаха репетиции в Народния театър "Иван Вазов“. Тяхната пиеса "Сенки отвъд светлината" е вдъхновена от големия италиански писател Алберто Моравия.

В спектакъла участват актьорите Христо Мутафчиев, Евгени Будинов, София Бобчева, Христо Терзиев и Гергана Плетньова – гост от театър "Българска армия". Преводът и драматизацията са направени от журналистката Ива Петрони, която е и възпитаник на Италианския лицей в София. Сценограф и костюмограф е Юлияна Войкова-Найман, драматург на постановката е Мирела Иванова. Втори асистент-режисьори са Боряна Митева и Меглена Димитрова.

"Сенки отвъд светлината" е разказ за травмите, които историческото време нанася върху личността. Как главният герой ще оцелее и ще преработи тези травми, дали опитите му да се нагоди към обстоятелствата и хората са комични или трагични, ще разберем през януари догодина, когато постановката на Боил Банов ще бъде представена премиерно пред публиката на Камерна сцена. На режисьора принадлежат също мултимедията и музикалната среда в спектакъла.

Алберто Моравия (1907-1990) е белетрист от световна величина, смятан за родоначалник на италианския неореализъм. Автор е на двайсетина романа и безброй сборници с разкази, публицистика, репортажи, пътеписи и др. Първият му роман „Безразличните“ е издаден, когато Моравия е само на 22 години. По това време в Италия вече управлява Бенито Мусолини и официалната критика го приема враждебно, а властта забранява публикациите му, включително подписаните с псевдоним. Около 9 месеца Моравия дори е принуден да се укрива в обор в планината. Спасяват го настъплението на американската армия и краят на Вотрата световна война.

Веднага след войната Моравия издава още няколко романа, най-известният сред които е „Римлянката“. „Конформистът“ през 1952 г. му носи голямата литературна награда „Стрега“. През същата година творчеството му отново е забранено, този път от Ватикана. Романите „Съпружеска любов“, „Презрението“, „Чочарка“, „Скука“, „Аз и той“, „Воайорът“, „Жената леопард“ също така са добре познати на света и превеждани в България.

В белетристиката си писателят изследва отношението между мъжа и жената, любовта и секса, критикува дясната политика, корупцията и фалшивия морал на буржоазията. По романите на Моравия са заснети прочути филми от режисьори като Виторио де Сика, Бернардо Бертолучи, Жан-Люк Годар и т.н. с участието на звезди от ранга на София Лорен, Джина Лолобриджида, Брижит Бардо, Стефания Сандрели, Жан-Луи Трентинян, Мишел Пиколи, Доминик Санда, Франческа Делера и много други. 

Гергана Плетньова, София Бобчева и Христо Терзиев по време на първа репетиция днес.
Боил Банов поставя в Народния театър.
Христо Мутафчиев и Христо Терзиев
