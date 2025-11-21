Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Племенницата на Федерико Гарсия Лорка пристига за поредица събития у нас

Актрисата Лаура Гарсия Лорка ще гостува в Народния театър за среща, изложба и дискусия, посветени на големия испански поет и драматург

Днес, 13:56
Актрисата Лаура Гарсия Лорка е председател на фондацията, носеща името на големия испански поет и драматург.
Cordon Press
Актрисата Лаура Гарсия Лорка е председател на фондацията, носеща името на големия испански поет и драматург.

Актрисата Лаура Гарсия Лорка – племенница на поета Федерико Гарсия Лорка и председател на фондацията, носеща неговото име, ще гостува у нас в рамките на специална тридневна програма, с която българската публика ще има възможност да се докосне до света на един от най-обичаните испански автори на ХХ век чрез разговори, прожекция и изложба, посветени на неговия живот, творчество и наследство. Организатори на проявата, която ще се състои от 23 до 25 ноември, са Народният театър „Иван Вазов“ и Институт Сервантес – София.

Федерико Гарсия Лорка е сред класиците, които всяко поколение преоткрива по свой начин – през призмата на историческите обстоятелства, културните промени и личното усещане за човешкото. Той е автор, чиито поезия и драми продължават да поставят големите въпроси на битието, а творчеството му остава живо, защото постоянно придобива нови измерения във времето и пространството. Именно тази среща между миналото и настоящето е в основата на програмата. Всички събития са с вход свободен и предварително записване на линкове https://bit.ly/47NnlhJ (ден 1) и https://bit.ly/47MMNnn (ден 2). 

Програмата започва с прожекция на филма „Лорка, да минат сто години“ на 23 ноември от 18.00 ч. в кино „Одеон“. Останалите прояви ще бъдат в Народния театър. Първата от тях е срещата разговор „По следите на Лорка и невъзможния театър“ с участието на Лаура Гарсия Лорка и Андрес Сория Олмедо – професор по испанска литература в Университета в Гранада под модерацията на директора на Институт Сервантес Хуан Карлос Видал. Тя ще бъде посветена на онези страни от творчеството на поета, които остават по-малко познати, например неговите експерименти с формата, визията му за театъра на бъдещето и незавършените му произведения, сред които „Публиката“ и „Комедия без заглавие“. Датата на срещата е 24 ноември (18.00 ч.), мястото – Камерна сцена.

Изложбата „Лорка в Народния театър“ ще бъде открита същата вечер от 20.00 ч. в арт-фоайе „Антракт“. Тя ще представи четири спектакъла по текстове на Федерико Гарсия Лорка, поставяни на първата ни сцена през годините – „Мариана Пинеда“ на Владимир Трандафилов, „Домът на Бернарда Алба“ на Енчо Халачев, „Йерма“ на Вили Цанков и пак „Домът на Бернарда Алба“, но на Възкресия Вихърова.

В дискусията „Лорка на българска сцена“ ще се включат режисьорите Диана Добрева, Елена Панайотова, Възкресия Вихърова, Николай Младенов и Крум Филипов. Тя ще срещне публиката освен с Лаура Гарсия Лорка и проф. Олмедо, и с българските режисьори, които са поставяли пиеси на Лорка на сцената. Дискусията ще се проведе на 25 ноември от 17.00 ч., отново на Камерна сцена.

Събитията са организирани в партньорство с фондация „Федерико Гарсия Лорка“, център „Гарсия Лорка“, посолството на Испания в България, Movistar Plus+ и кино „Одеон“.

Лаура Гарсия Лорка е родена през 1953 г. в Ню Йорк, където семейството й емигрира по време на фашисткия режим на Франко в Испания. Родителите й са били университетски професори, а един от дядовците й е бил министър на образованието на Република Испания в периода 1931-1933 г. Когато семейството се завръща в Мадрид през 1967 г., Лаура е 13-годишна. Тя посвещава голяма част от зрелия си живот на съхраняването и популяризирането на творческото наследство на чичо си, испанския поет и драматург Федерико Гарсия Лорка (1898-1936), който става една от първите жертви на Испанската гражданска война. В средата на 90-те години на миналия век Лаура се премества в Гранада, родния град на Федерико, за да ръководи La Huerta de San Vicente – музей, посветен на Лорка, разположен в семейния му дом в центъра на града. Тя е и директор на центъра „Федерико Гарсия Лорка“, който съхранява обширен архив от негови документи и ръкописи и организира различни културни събития.

Федерико Гарсия Лорка и зет му, кметът социалист на Гранада, са арестувани в началото на Граданската война в Испания. Те са разстреляни на 19 август 1936-а от фалангистката милиция и са погребани в необозначен гроб някъде в близост до Гранада. Режимът на Франсиско Франко поставя произведенията на Гарсия Лорка под забрана, която е смекчена едва през 1953 г., когато са издадени силно цензурирани. Едва след смъртта на Франко през 1975-а става възможно животът и смъртта на поета да бъдат публично обсъждани в Испания.

 

 

Лаура Гарсия Лорка посвещава голяма част от зрелия си живот на съхраняването на наследството на чичо си.
Cordon Press Лаура Гарсия Лорка посвещава голяма част от зрелия си живот на съхраняването на наследството на чичо си.
Постер за събитията у нас
Постер за събитията у нас
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лаура Гарсия Лорка, Федерико Гарсия Лорка, Народен театър, Институт Сервантес

Още новини по темата

Звездите на Народния театър играха „Глембаеви“ в дом за възрастни
20 Ноем. 2025

Боил Банов и Ива Петрони поставят Алберто Моравия в Народния
12 Ноем. 2025

Марий Росен поставя „Жената конбини“ в Народния театър
31 Окт. 2025

Маргарита Арнаудова получава посмъртно приза „Импулс“ за принос към танца
24 Окт. 2025

Народният театър готви Месец на българската драматургия
23 Окт. 2025

Светило от Хърватия поставя "Господа Глембаеви" в Народния
21 Окт. 2025

"Куклен дом, втора част" донесе 3 награди от фестивал в Ниш
13 Окт. 2025

"Медея" с Радина Кърджилова триумфира на международен фестивал в Скопие
06 Окт. 2025

Снежина Петрова влиза в танцов спектакъл на сцената на Народния
30 Септ. 2025

Корифей от Европа ни чете проповед за бъдещето на информатиката
27 Септ. 2025

Фотоизложби бележат общата 90-годишнина на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев
19 Септ. 2025

Народният театър търси популярност и аплаузи на три континента
11 Септ. 2025

Обруганият спектакъл на Малкович „Оръжията и човекът“ е поканен в Загреб
09 Септ. 2025

Мерилин Монро, Бил Гейтс и Стив Джобс излизат на сцената на Народния
07 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън