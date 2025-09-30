Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Снежина Петрова влиза в танцов спектакъл на сцената на Народния

Консултант на проекта на хореографа Деян Георгиев е прочутият Иво Димчев

Днес, 13:17
Творческият екип в очакване на режисьора за първа репетиция.
Стефан Здравески
Творческият екип в очакване на режисьора за първа репетиция.

В Народния театър „Иван Вазов“ днес започнаха репетициите на танцовия спектакъл „ТАМ (Locus Amoenos)“ на хореографа и режисьор Деян Георгиев, който ще бъде реализиран в рамките на програма „Апостол Карамитев“. В постановката участват известната актриса Снежина Петрова и младите Явор Вълканов, Калоян Трифонов и Василена Кънева. Консултант по проекта е Иво Димчев. Премиерата ще бъде през ноември.

Locus Amoenos на латински означава „приятно място“, „мечтано кътче“ или „идеализирано място“. Това е литературен топос, представляващ идеално пространство на безопасност и комфорт. Това е алегоричен митологичен образ от европейската Античност и Средновековието, който символизира асолютна хармония между човек и природа. Според режисьора Деян Георгиев всеки от нас си има своя Locus Amoenos – за някои това е къща в планината, където въздухът ухае на чистота; за други – задната седалка на старото семейно комби, където като дете е пътувал през летните ваканции. Locus Amoenos не е задължително красиво или романтично, нито дори „логично“ място. То е точката, където хаосът се среща с нуждата от ред, където един поглед към нещо познато дава на ума пространство за дишане, обяснява концепцията си Деян Георгиев.

Спектакълът изследва въпроса за убежището – дали то е реално място или състояние на ума, в което хаосът се среща с нуждата от ред. Творческият екип, който включва още авторката на сценографията и костюмите Габриела Кърджилова, композитора Петя Диманова, Божидар Василев (саунд дизайн), Петко Танчев (визуална среда) и Виктор Георгиев (светлинен дизайн), ще търси есенцията на това, което ни свързва, и ще създаде пространство на принадлежност и колективно преживяване, където зрителите да могат да се почувстват видени и чути, да усетят, че са част от нещо по-голямо., коментира режисьорът.

Спектакълът ще се играе на сцена „Апостол Карамитев“, а билетите за премиерните дати ще бъдат пуснати в продажба скоро.

Деян Георгиев е трансдисциплинарен артист, изпълнител, хореограф и изследовател, базиран в София, който е привлечен от сливането на артистични и научни дисциплини. Завършил е актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ, дипломира се и в магистърска програма по хореография в Холандия. В продъжение на две години е бил част от трупата на театър „Българска армия“. СнежинаТой е включен в класацията „30 под 30“ за млади артисти на Forbes България и е селектиран в престижната платформа Aerowaves сред 20-те изгряващи хореографи на Европа. Носител е на първа награда от конкурса за съвременна хореография на балет „Арабеск“ и номинация за награда „Икар“ за съвременен танц и пърформанс.

 

Актьорът Явор Вълканов и директорът на Народния театър Васил Василев отварят шампанско за старта на проекта.
Стефан Здравески Актьорът Явор Вълканов и директорът на Народния театър Васил Василев отварят шампанско за старта на проекта.
Младият, но вече утвърден и в Европа хореограф Деян Георгиев.
Младият, но вече утвърден и в Европа хореограф Деян Георгиев.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Locus Amoenos, танцов спектакъл, Деян Георгиев, Иво Димчев, Снежина Петрова, Народен театър, програма Апостол Карамитев, сцена Апостол Карамитеву

Още новини по темата

Корифей от Европа ни чете проповед за бъдещето на информатиката
27 Септ. 2025

Фотоизложби бележат общата 90-годишнина на Виолета Бахчеванова и Васил Стойчев
19 Септ. 2025

Народният театър търси популярност и аплаузи на три континента
11 Септ. 2025

Обруганият спектакъл на Малкович „Оръжията и човекът“ е поканен в Загреб
09 Септ. 2025

Мерилин Монро, Бил Гейтс и Стив Джобс излизат на сцената на Народния
07 Септ. 2025

Анна Кошко и Деян Донков събуждат последния час на Мерилин Монро
03 Септ. 2025

Филм за Иво Димчев взе специална награда на фестивала в Сараево
23 Авг. 2025

Български театрали се прощават с трагично отишлия си Юрий Бутусов
11 Авг. 2025

Народният театър отправя отворена покана №3 за артистични идеи
05 Авг. 2025

Отиде си ветеранът на Народния театър Кирил Кавадарков
04 Авг. 2025

Отиде си театралният магьосник Робърт Уилсън
31 Юли 2025

Игра на кодове и поезия на площада пуска Народният за годишнината на Вазов
09 Юли 2025

Радина Кърджилова - един женски Хамлет в спектакъла на Тимофей Кулябин
08 Юни 2025

Бойка Велкова режисира Ириней в "Театър" по Съмърсет Моъм
07 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар