Снежина Петрова влиза в танцов спектакъл на сцената на Народния

В Народния театър „Иван Вазов“ днес започнаха репетициите на танцовия спектакъл „ТАМ (Locus Amoenos)“ на хореографа и режисьор Деян Георгиев, който ще бъде реализиран в рамките на програма „Апостол Карамитев“. В постановката участват известната актриса Снежина Петрова и младите Явор Вълканов, Калоян Трифонов и Василена Кънева. Консултант по проекта е Иво Димчев. Премиерата ще бъде през ноември.

Locus Amoenos на латински означава „приятно място“, „мечтано кътче“ или „идеализирано място“. Това е литературен топос, представляващ идеално пространство на безопасност и комфорт. Това е алегоричен митологичен образ от европейската Античност и Средновековието, който символизира асолютна хармония между човек и природа. Според режисьора Деян Георгиев всеки от нас си има своя Locus Amoenos – за някои това е къща в планината, където въздухът ухае на чистота; за други – задната седалка на старото семейно комби, където като дете е пътувал през летните ваканции. Locus Amoenos не е задължително красиво или романтично, нито дори „логично“ място. То е точката, където хаосът се среща с нуждата от ред, където един поглед към нещо познато дава на ума пространство за дишане, обяснява концепцията си Деян Георгиев.

Спектакълът изследва въпроса за убежището – дали то е реално място или състояние на ума, в което хаосът се среща с нуждата от ред. Творческият екип, който включва още авторката на сценографията и костюмите Габриела Кърджилова, композитора Петя Диманова, Божидар Василев (саунд дизайн), Петко Танчев (визуална среда) и Виктор Георгиев (светлинен дизайн), ще търси есенцията на това, което ни свързва, и ще създаде пространство на принадлежност и колективно преживяване, където зрителите да могат да се почувстват видени и чути, да усетят, че са част от нещо по-голямо., коментира режисьорът.

Спектакълът ще се играе на сцена „Апостол Карамитев“, а билетите за премиерните дати ще бъдат пуснати в продажба скоро.

Деян Георгиев е трансдисциплинарен артист, изпълнител, хореограф и изследовател, базиран в София, който е привлечен от сливането на артистични и научни дисциплини. Завършил е актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ, дипломира се и в магистърска програма по хореография в Холандия. В продъжение на две години е бил част от трупата на театър „Българска армия“. СнежинаТой е включен в класацията „30 под 30“ за млади артисти на Forbes България и е селектиран в престижната платформа Aerowaves сред 20-те изгряващи хореографи на Европа. Носител е на първа награда от конкурса за съвременна хореография на балет „Арабеск“ и номинация за награда „Икар“ за съвременен танц и пърформанс.