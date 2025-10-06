Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Тата" и "В ада с Иво" спечелиха наградите на "София ДокуМентал"

Днес, 15:50
Иво Димчев прие наградата на публиката само ден след първия си голям концерт в зала 1 на НДК.
Иво Димчев прие наградата на публиката само ден след първия си голям концерт в зала 1 на НДК.

На официалната церемония на финала на 6-ия "София ДокуМентал" в Дом на киното международното жури в състав Марта Голба-Науман (Полша), Щефан Крумбигел (Германия) и Катя Тричкова (България) обяви победителките в конкурсната програма, посветена на жените в документалното кино.

Голямата награда бе присъдена на родената в Молдова Лина Вдовий за филма "Тата" (Румъния/Германия/Нидерландия), сърежисиран от Раду Чорничук. Според становището на журито "С изключителна смелост Лина Вдовий превръща личната си история в емоционално изследване на насилието и травмата. Филмът... отваря пространство за размисъл и разбиране на междупоколенческите механизми на болката, като същевременно носи и надеждата, че с всяко следващо поколение ще се научи да прекъсва тези модели."

Наградата е осигурена с подкрепата на Български фонд за жените и е символизирана от статуетката във форма на стъклен чук, дело на художничката Светлана Мирчева — знак за силата на женските гласове в документалистиката.

"В ада с Иво" на Кристина Николова – едно от най-гледаните и обсъждани заглавия на фестивала – бе отличен както със специална грамота от международното жури, така и с Наградата на публиката, връчена на 5 октомври по време на първото издание на инициативата "Голямото кино под открито небе" на столичната ул. "Екзарх Йосиф".

Приемайки Наградата на публиката, Иво Димчев сподели: "Най-хубавото нещо във "В ада с Иво" според мен е именно публиката – публиката на домашните концерти, които са заснети и показани във филма на Кристина Николова. За мен винаги публиката е била най-важното произведение на изкуството."

"София ДокуМентал" се организира от Балкански документален център, част е от Културния календар на Столична община, и се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и Национален филмов център, както и редица международни културни институти и посолства. Физическите прожекции на фестивала в киносалоните приключиха, но голяма част от филмите в шестото издание могат да се гледат до 19 октомври онлайн в Neterra TV+ от цялата страна.

Лина Вдовий благодари във видео за отличието.
Лина Вдовий благодари във видео за отличието.
Въпреки студа първото издание на "Голямото кино" привлече много публика.
Въпреки студа първото издание на "Голямото кино" привлече много публика.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

София Документал, Иво Димчев

Още новини по темата

Иво Димчев: албум, книга, филм и най-сетне - концерт в НДК!
01 Окт. 2025

Снежина Петрова влиза в танцов спектакъл на сцената на Народния
30 Септ. 2025

Филм за Иво Димчев взе специална награда на фестивала в Сараево
23 Авг. 2025

Албена Павлова и Самуел Финци са новите повелители на „Икар“
28 Март 2025

Иво Димчев чества 20 години на световната експериментална сцена
25 Март 2025

Иво Димчев връхлита Бургас, Варна и Стара Загора с METCH
11 Март 2025

Излез от балона със Sofia DocuMental
24 Септ. 2024

50 събития от независимата арт сцена свирят сбор в София
11 Юни 2024

„Антистатик“ събира авангарда на родните хореографи
25 Апр. 2024

Иво Димчев поема на турне в Европа и САЩ
15 Яну. 2024

Български аутсайдери в изкуството с първа изложба в Париж

07 Септ. 2022

Димитър Кенаров представи Иво Димчев в New Yorker
26 Юли 2021

Иво Димчев - изкуството в банята, хола и кухнята
24 Яну. 2021

Дейвид Линч се развълнува от филм за Иво Димчев

19 Юни 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар