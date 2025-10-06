"Тата" и "В ада с Иво" спечелиха наградите на "София ДокуМентал"

Иво Димчев прие наградата на публиката само ден след първия си голям концерт в зала 1 на НДК.

На официалната церемония на финала на 6-ия "София ДокуМентал" в Дом на киното международното жури в състав Марта Голба-Науман (Полша), Щефан Крумбигел (Германия) и Катя Тричкова (България) обяви победителките в конкурсната програма, посветена на жените в документалното кино.

Голямата награда бе присъдена на родената в Молдова Лина Вдовий за филма "Тата" (Румъния/Германия/Нидерландия), сърежисиран от Раду Чорничук. Според становището на журито "С изключителна смелост Лина Вдовий превръща личната си история в емоционално изследване на насилието и травмата. Филмът... отваря пространство за размисъл и разбиране на междупоколенческите механизми на болката, като същевременно носи и надеждата, че с всяко следващо поколение ще се научи да прекъсва тези модели."

Наградата е осигурена с подкрепата на Български фонд за жените и е символизирана от статуетката във форма на стъклен чук, дело на художничката Светлана Мирчева — знак за силата на женските гласове в документалистиката.

"В ада с Иво" на Кристина Николова – едно от най-гледаните и обсъждани заглавия на фестивала – бе отличен както със специална грамота от международното жури, така и с Наградата на публиката, връчена на 5 октомври по време на първото издание на инициативата "Голямото кино под открито небе" на столичната ул. "Екзарх Йосиф".

Приемайки Наградата на публиката, Иво Димчев сподели: "Най-хубавото нещо във "В ада с Иво" според мен е именно публиката – публиката на домашните концерти, които са заснети и показани във филма на Кристина Николова. За мен винаги публиката е била най-важното произведение на изкуството."

"София ДокуМентал" се организира от Балкански документален център, част е от Културния календар на Столична община, и се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и Национален филмов център, както и редица международни културни институти и посолства. Физическите прожекции на фестивала в киносалоните приключиха, но голяма част от филмите в шестото издание могат да се гледат до 19 октомври онлайн в Neterra TV+ от цялата страна.