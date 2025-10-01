Медия без
Иво Димчев: албум, книга, филм и най-сетне - концерт в НДК!

Провокативният артист чества 20 години на сцената тази събота

Днес, 14:12
ArtVent

След години на международен успех Иво Димчев най-сетне ще изнесе концерт в най-големия салон на НДК, който да побере целият мащаб на творчеството му. Шоуто е тази събота, 4 октомври, в зала 1. Вечерта ще бъде и премиера на новия му музикален албум и книга, събрала текстове и снимки от всички негови спектакли между 2005 и 2025 г., информират от екипа на артиста. 

Преди месец Димчев спечели голямата награда на журито на кинофестивала в Сараево с документално-музикалния си филм "В ада с Иво", а у нас билетите за трите прожекции в рамките на Sofia Documental се разпродадоха като топъл хляб с дни по-рано. Вчера бе обявено, че "В ада с Иво" печели още една награда – от фестивала "ДокНРитъм" в Белград. Идеята за филма се ражда през 2020 г., когато по време на пандемията от ковид и спрените културни прояви Иво решава да прави "частни" концерти в домовете на хората - понякога само пред двама-трима души. Режисьор е Кристина Николова.

Събитието в НДК е наречено "ОФ!20" и с него артистът празнува двайсетгодишнина на експерименталната сцена. "На сцената съм от 30 години, но през 2005 г. взех награда на един фестивал в Унгария за първия ми солов спектакъл "Лили Хендъл", затова реших да сложа него като една начална точка", разказва Димчев в интервю за "Свободна Европа".

Репертоарът в зала 1 ще включва всичките му хитове: "Моя", "Баница", "Сънувах те", Erotic Star... Ще се почувстваме едновременно на Бродуей, на "Златния Орфей", на парти в Берлин, във Виенската опера и на балканска сватба, обещават организаторите.

На 4 октомври за първи път ще бъдат изпълнени на живо дуетите на Иво Димчев с Нети - "Мамо" и Just Friends. Публиката ще получи златни помпони, с които да танцува на негова песен, а чрез чат в WhatsApp заедно ще създаде текст за друга песен, която артистът ще изпълни на живо същата вечер.

Творчеството на Иво Димчев трудно се побира в една дума. Въпреки че у нас е най-познат с музиката си ("Езикът на музиката ме сближава най-много с публиката ми, а за мен този разговор е най-ценният", казва артистът), той е не само изпълнител, но и композитор, хореограф, визуален артист, актьор, художник, активист. Пътят му започва на театралната сцена - през 1998 г. е приет в НАТФИЗ, но напуска след една година обучение. Играе в постановки на Народния театър и "Сфумато", но бързо се ориентира към съвременния танц и пърформанс. През следващите години негови спектакли се поставят на редица световни сцени и фестивали. Той самият първо живее в Амстердам, а после в Брюксел, Виена, Ню Йорк, Лос Анджелис. 

Тази пролет Иво Димчев най-сетне получи и признание в родината си: награда "Икар" за "Съвременен танц и пърформанс" за спектакъла "METCH". 

