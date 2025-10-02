Медия без
Любимият китарист на Ози Озбърн идва на Hills of Rock 2026

Седем чужди групи бяха добавени към афиша на най-мащабния летен фестивал в България

Днес, 12:40
Зак Уайлд (на преден план) заедно с останалите членове на Black Label Society.
Зак Уайлд, популярен с дългогодишното си сътрудничество с Ози Озбърн, ще е сред участниците на фестивала Hills of Rock 2026, който ще се проведе от 24 до 26 юли догодина край Гребната база в Пловдив. 58-годишният китарист ще пристигне със своята група Black Label Society, където е и вокалист. Хеви метъл четворката от Лос Анджелис бе една от седемте нови групи, които бяха добавени в афиша на събитието. Както е известно, първият хедлайнер бе обявен още в началото на август - Godsmack.

Зак Уайлд, който за последно идва в България на 26 май 2023 г. като част от събралата се наново група Pantera, обаче няма да бъде хедлайнер догодина с Black Label Society. Като такъв най-вероятно се очертава германската електро кор формация Electric Callboy, която е една от най-нашумелите на европейската метъл сцена в момента. Групата набра популярност с необичайния си стил, съчетаващ синтпоп от 90-те години, алтернативен рок и метълкор, а също и с ироничните си текстове.

Останалите участници, обявени днес от организаторите от Fest Team, са груув метъл машината от Вирджиния (САЩ) Lamb Of God, петорката от Сан Франциско Deafheaven, която съчетава по забележителен начин блек метъл и шугейз, набиращата слава бразилска пънкарка Карен Дайо, шведската мелодик дет метъл група Orbit Culture (която е била съпорт на Slipknot и Machine Head), както и легендарните британски пънкари The Toy Dolls. А тепърва ще има и следващи попълнения в програмата.

Билети за Hills of Rock 2026 се продават в мрежата на Ticketstation, като все още има промоционални тридневни по 220 лв. След тяхното изчерпване цените ще се променят на 240 лв. за членовете на Fest Club и 260 лв. за всички останали.

Постерът на Hills of Rock 2026 с обявените до момента участници.
FEST TEAM Постерът на Hills of Rock 2026 с обявените до момента участници.
