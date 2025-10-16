The Cure, Gorillaz и Моби идват накуп в Пловдив

Гръмотевичен нов фестивал подготвя най-големият български концертен промоутър - Fest Team. В рамките на един уикенд през юли догодина на Гребната база в Пловдив - където само седмица по-късно се провежда и вече известния Hills of Rock - ще пристигнат The Cure, "Горилаз", Моби и "още десетки артисти, които предстои да споделим с вас", по думите на организаторите.

Събитието ще се нарича PhillGood Festival и първото му издание ще се проведе на 17, 18 и 19 юли - петък, събота и неделя. Трите обявени гост звезди ще бъдат хедлайнери съответно на първия, втория и третия ден от фестивала.

The Cure също побързаха да се похвалят в своите страници с първото си гостуване в България. Gorillaz идваха в София през 2013 г., а Моби участва на фестивала Spirit of Burgas през 2011.

Билетите влизат в продажба от понеделник, 20 октомври, в 11:00 часа сутринта. Феновете ще могат да избират между еднодневени пропуски за 120 лв., тридневни билети срещу 240 лв., ограничено количество VIP билети и къмпинг пропуски.