Скандални и актуални групи попълниха пловдивския PhillGood 2026

FEST TEAM Първото гостуване в България на Wolf Alice ще е едно от събитията на PhillGood Festival.

Втора вълна от обявени участници на PhillGood 2026 дава все по-голяма надежда, че дебютното издание на фестивала в Пловдив (17-19 юли) ще събере за пръв път в Бълария накуп толкова актуални имена от световната алтернатив и инди рок сцена.

Сред петте нови групи, анонсирани от организаторите от Fest Team, безспорно прави впечатление лондонската четворка Wolf Alice, която е една от най-нашумелите групи в жанра през последните години. Формацията има вече два албума, които са ставали №1 в Англия - Blue Weekend (2021) и излезлият през август т.г. The Clearing. Зад гърба си Wolf Alice имат участия на най-големите световни фестивали, включително "Гластънбъри". Сега те ще излязат на сцената на 17 юли, точно преди хедлайнера The Cure.

От Ирландия идва Just Mustard, която съчетава по специфичен начин шумния звук на шугейз и пост-пънк с меланхолията на дрийм-поп музиката. Групата ще представи у нас съвсем пресния си албум We Were Just Here, излязъл през миналия месец. Те пък ще излязат преди Wolf Alice и The Cure.

Българската публика ще види и една от най-скандалните групи напоследък - северноирландците Kneecap. Триото от Белфаст, което реди тежък хип-хоп с политически хумор на ирландски. Тримата предизвикаха полемики още с дебютния си сингъл C.E.A.R.T.A., който бе забранен за излъчване по ирландското държавно радио RTE и бе обект на съдебни битки. С проактивната си палестинска позиция Kneecap бяха на крачка от сваляне от сцената на "Гластънбъри", а през юли т.г. групата получи забрана за влизане в Унгария заради "подкрепа към терористична организация" и така не успя да участва на големия фестивал "Зигед". Бандата ще дебютира в България на 18 юли, преди изявата на хедлайнера за вечерта Gorillaz.

Някак естествено за втората вечер се вписва и участието на нашумялото електро-пънк дуо от Нотингам Sleaford Mods с характерните си парчета, засягащи болезнени теми от ежедневието и социалните несправедливости.

Днес стана ясно, че на PhillGood 2026 ще има и още две сцени, освен основната. На една от тях вече има първо потвърдено име - френският електронен артист и продуцент Джеймс Кент, известен под псевдонима си Perturbator. Неговата музика е съчетание от синтуейв, пост-пънк, дарк уейв, готик и индъстриъл.

Както е известно, третият хедлайнер ще е Moby, който ще излезе в последната вечер. Билети за фестивала, който ще се състои до гребната база в Пловдив, се продават в мрежата на Ticketstation.