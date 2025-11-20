Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Скандални и актуални групи попълниха пловдивския PhillGood 2026

Украшението на втората вълна обявени артисти за фестивала е световноизвестната инди рок формация Wolf Alice

Днес, 13:28
Първото гостуване в България на Wolf Alice ще е едно от събитията на PhillGood Festival.
FEST TEAM
Първото гостуване в България на Wolf Alice ще е едно от събитията на PhillGood Festival.

Втора вълна от обявени участници на PhillGood 2026 дава все по-голяма надежда, че дебютното издание на фестивала в Пловдив (17-19 юли) ще събере за пръв път в Бълария накуп толкова актуални имена от световната алтернатив и инди рок сцена.

Сред петте нови групи, анонсирани от организаторите от Fest Team, безспорно прави впечатление лондонската четворка Wolf Alice, която е една от най-нашумелите групи в жанра през последните години. Формацията има вече два албума, които са ставали №1 в Англия - Blue Weekend (2021) и излезлият през август т.г. The Clearing. Зад гърба си Wolf Alice имат участия на най-големите световни фестивали, включително "Гластънбъри". Сега те ще излязат на сцената на 17 юли, точно преди хедлайнера The Cure.

От Ирландия идва Just Mustard, която съчетава по специфичен начин шумния звук на шугейз и пост-пънк с меланхолията на дрийм-поп музиката. Групата ще представи у нас съвсем пресния си албум We Were Just Here, излязъл през миналия месец. Те пък ще излязат преди Wolf Alice и The Cure.

Българската публика ще види и една от най-скандалните групи напоследък - северноирландците Kneecap. Триото от Белфаст, което реди тежък хип-хоп с политически хумор на ирландски. Тримата предизвикаха полемики още с дебютния си сингъл C.E.A.R.T.A., който бе забранен за излъчване по ирландското държавно радио RTE и бе обект на съдебни битки. С проактивната си палестинска позиция Kneecap бяха на крачка от сваляне от сцената на "Гластънбъри", а през юли т.г. групата получи забрана за влизане в Унгария заради "подкрепа към терористична организация" и така не успя да участва на големия фестивал "Зигед". Бандата ще дебютира в България на 18 юли, преди изявата на хедлайнера за вечерта Gorillaz.

Някак естествено за втората вечер се вписва и участието на нашумялото електро-пънк дуо от Нотингам Sleaford Mods с характерните си парчета, засягащи болезнени теми от ежедневието и социалните несправедливости.

Днес стана ясно, че на PhillGood 2026 ще има и още две сцени, освен основната. На една от тях вече има първо потвърдено име - френският електронен артист и продуцент Джеймс Кент, известен под псевдонима си Perturbator. Неговата музика е съчетание от синтуейв, пост-пънк, дарк уейв, готик и индъстриъл.

Както е известно, третият хедлайнер ще е Moby, който ще излезе в последната вечер. Билети за фестивала, който ще се състои до гребната база в Пловдив, се продават в мрежата на Ticketstation.

Северноирландците Kneecap рядко минават без скандал около себе си.
FEST TEAM Северноирландците Kneecap рядко минават без скандал около себе си.
Афишът на PhillGood до момента.
FEST TEAM Афишът на PhillGood до момента.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

PhillGood Festival, Fest Team

Още новини по темата

Мерилин Менсън ще открие Hills of Rock 2026
17 Ноем. 2025

Лято 2026 идва с Крис Айзък
11 Ноем. 2025

Кралете на пустинния блус се завръщат в НДК
28 Окт. 2025

Hills of Rock 2026 ще има допълнителна вечер
27 Окт. 2025

The Cure, Gorillaz и Моби идват накуп в Пловдив
16 Окт. 2025

Любимият китарист на Ози Озбърн идва на Hills of Rock 2026
02 Окт. 2025

Роби Уилямс е кралят на бритпопа и го доказа в София
29 Септ. 2025

Hills of Rock 2026 запали фитила на феновете с Godsmack
04 Авг. 2025

The Smashing Pumpkins закриха като по учебник Hills of Rock 2025 (ГАЛЕРИЯ)
28 Юли 2025

Sepultura се прости с България във втория ден на Hills of Rock
27 Юли 2025

Глухи фенове ще „слушат“ рок с кожата си в Пловдив и София
10 Юли 2025

"Морчиба" закри със стил семейния фест на Колодрума
01 Юни 2025

Kraak & Smaak поканиха лично на семейното парти в Борисовата градина
12 Май 2025

София се стяга за много култура на открито
25 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън