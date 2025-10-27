Hills of Rock 2026 ще има допълнителна вечер

Още един фестивален ден към Hills of Rock 2026 обявиха организаторите от Fest Team. Той ще е на 23 юли, т.е. предната вечер преди началото на същинския фест край гребната база в Пловдив.

Като участници са потвърдени нашумялата българска група Sevi, нидерландската симфонична група Epica, американските хеви метъл ветерани Savatage, а хедлайер ще е шведската пауър метъл формация Sabaton. Последните са сред големите любимци на българските метъл фенове, още повече, че една от песните им (The Valley Of Death) е посветена на Дойранската епопея. Сега Sabaton ще представи и новия си албум Legends.

"Този нов пълноценен ден с четири концерта е както независимо събитие, така и възможност за разширено фестивално преживяване за всички, които нямат търпение да стартират Hills of Rock седмицата още по-рано и да направят фестивала четиридневен вместо тридневен", обявиха организаторите за допълнителната вечер, наречена Bе4 Hills.

За този ден ще се влиза с отделен билет, който ще струва по 99 лв. за всички, които вече имат тридневен пропуск за Hills of Rock 2026, а за останалите цената ще е 120 лв. Продажбата започва от утре (28 октомври) в мрежата на Ticketstation.

Самият Hills of Rock 2026 ще се проведе от 24 до 26 юли и до момента за него са обявени Godsmack, Lamb Of God, Electric Callboy, Black Label Society, Vended, Paradise Lost, Nothing More, Nevermore, Of Mice & Men, Deafheaven и Karen Dio.