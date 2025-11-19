Медия без
SEVI ще имат звезден гост от чужбина за концерт в София

Групата ще представи и нов клип по време на шоуто си на 7 декември

Днес, 10:51
Джони Джоели се е качвал вече неведнъж на сцена заедно с група Sevi.
Джони Джоели се е качвал вече неведнъж на сцена заедно с група Sevi.

Американският певец Джони Джоели, вокалист на Hardline и групата на Аксел Руди Пел, ще бъде специален гост на концерта на група Sevi на 7 декември в "София лайв клуб". Една от най-популярните рок формации у нас в момента ще представи тогава новия си клип Vampire Love.

Сътрудничеството между Джоели и Sevi е много интензивно в последните години и включва няколко съвместни песни. Отделно Sevi е гост на турнетата на Hardline в Европа. През април 2026 г. предстои нова обиколка на Стария континент, включително и с дати във Великобритания, след като ноемврийската съвместна обиколка беше отложена.

Самият концерт в "София лайв клуб" ще бъде подгрят с диджей сет на Антон Христов (Sugar DJ‘s), а групата ще се качи на сцената в 20:30 ч.

Що се отнася до новата песен, от Sevi споделят: "Vampire Love е един от най-амбициозните ни проекти до момента и се надяваме да зарадваме феновете с нещо различно, което да постави и началото на работата по пети студиен албум."

Билети за шоуто на 7 декември се продават в мрежата на "Ивентим", като промоционалните пропуски по 25 лв. вече са изчерпани. Редовните билети са по 30 лв., а в деня на събитието и на входа цената ще е 40 лв.

Плановете на Sevi за 2026 г. не включват само турнето с Hardline. Групата вече е потвърдена за подгряващата вечер на Hills of Rock в Пловдив. Другите участници на BE4 Hills на 23 юли ще са Sabaton, Savatage и Epica.

