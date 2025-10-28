Кралете на пустинния блус се завръщат в НДК

След успеха на първия си концерт у нас през 2024 г., пионерите на пустинния блус и носители на награда "Грами" Tinariwen се завръщат в България. Идната пролет, на 15 май 2026 г., колективът от Северно Мали ще излезе на сцената на Зала 3 на Националния дворец на културата в рамките на световното си турне The Hoggar Tour. То носи името на планинския масив в централната част на Сахара.

Със своите дълги пустинни роби и туарегски тюрбани, членовете на "Тинариуен" са истински легенди на африканската етномузика и автори на стила, познат като desert blues: музика, която самите те наричат assouf (в превод от езика тамашек – "тъга", "носталгия"). Родени сред суровите пейзажи на Сахара и израснали сред граждански конфликти, музикантите заменят оръжията "Калашников" с китари след участието си в Туарегското въстание през 1990 г. Оттогава техните хипнотични китарни рифове, дълбоки гласове и ритмични ръкопляскания се превръщат в символ на съпротива, идентичност и пустинна поезия.

През последните две десетилетия Tinariwen изнасят стотици концерти по целия свят, превръщайки се в едни от най-разпознаваемите африкански артисти на световната сцена. Те са чести гости на водещи фестивали като Glastonbury, Coachella и Roskilde, а сред техните почитатели и съмишленици са Робърт Плант, Карлос Сантана, Том Йорк от "Рейдиохед", Боно от U2, Уорън Елис и др. Албумът Tassili (2011) им печели "Грами", а всеки следващ запис затвърждава репутацията им на автентичен глас на Сахара. През 2023 г. групата представи Amatssou, записан в студиото на Джак Уайт и продуциран от Даниел Ланоа.

Първото гостуване на Tinariwen в София беше през септември 2024 г. То предизвика истински възторг сред публиката – препълнена зала и наелектризираща атмосфера. През май 2026 г. българската публика отново ще има възможност да преживее това необикновено съчетание от традиция, бунт и магия на живо, отново в Зала 3 на НДК.

Билетите с цени от 66 лв. влизат в продажба още тази седмица: за фен клуба на групата от сряда, 29 октомври, 10:00 ч. За членовете на Fest Club продажбата стартира в четвъртък от 10:00 ч., а за всички останали – 24 часа по-късно в петък, 31 октомври.