Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Empire of the Sun ще свирят за пръв път в България

Концертът на австралийското дуо ще е на 13 юни на бившия колодрум в Борисовата градина

Днес, 19:02
Концертите на Empire of the Sun не са само музикално, но и визуално пиршество.
Уикипедия
Концертите на Empire of the Sun не са само музикално, но и визуално пиршество.

Сред групите, които българската публика ще види за пръв път у нас през 2026 г., се нареди и Empire of the Sun. Австралийското електропоп дуо включи страната ни в европейското си турне Ask That God, което е в подкрепа на излезлия през 2024 г. техен едноименен албум. Концертът им в София е по покана на Fest Team и ще се проведе на 13 юни на Vidas Art Arena в Борисовата градина (бившият колодрум).

Empire of the Sun имат 19-годишна история зад гърба си, в която формацията включва неизменно Люк Стийл и Ник Литълмор. През това време те издадоха само четири албума, но пък са събрали милиарди стриймове и имат световна слава. Сред най-прочутите им песни са Walking On A Dream, We Are The People, Alive, High and Low и др. Специално последната им продукция Ask That God пък даде хитове като Changes, Cherry Blossom и Music On The Radio, които вече имат над 500 милиона глобални стрийма.

Дуото e изключително разпознаваемо със своето електро денс поп звучене, което създава своеобразна фантастична атмосфера. Това се подхранва и от техните пищни и цветни клипове. А също и с уникалните костюми и еуфорична обстановка по време на концертите им.

Билетите за концерта на Empire of the Sun на 13 юни в столицата ще влязат в предварителна продажба на 29 януари за членовете на Fest Club и в масова - в мрежата на Ticketstation.bg на 30 януари. Цените започват от 44 евро.

На всяка дата от турнето групата предлага и специалните фен пакети: Empyreans Super VIP M&G Experience - по 50 налични на град на цена от 199 USD + билет + такси, които включват ранен достъп за концерта, ексклузивна снимка и meet & greet с Luke Steele, подписан постер от лимитирана серия, VIP подарък от Empire of the Sun и VIP пропуск и ранен достъп до мърч.

Постерът за концерта на Empire of the Sun в София.
FEST TEAM Постерът за концерта на Empire of the Sun в София.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Fest Team

Още новини по темата

Фестивалът PhillGood в Пловдив се увеличи с още една сцена
23 Яну. 2026

"Клас" ще свири веднага след The Cure в Пловдив
22 Яну. 2026

Британските легенди Suede идват в Пловдив на PhilGood 2026
05 Дек. 2025

Трики се завръща в София на 12 юни
24 Ноем. 2025

Скандални и актуални групи попълниха пловдивския PhillGood 2026
20 Ноем. 2025

Мерилин Менсън ще открие Hills of Rock 2026
17 Ноем. 2025

Лято 2026 идва с Крис Айзък
11 Ноем. 2025

Кралете на пустинния блус се завръщат в НДК
28 Окт. 2025

Hills of Rock 2026 ще има допълнителна вечер
27 Окт. 2025

The Cure, Gorillaz и Моби идват накуп в Пловдив
16 Окт. 2025

Любимият китарист на Ози Озбърн идва на Hills of Rock 2026
02 Окт. 2025

Роби Уилямс е кралят на бритпопа и го доказа в София
29 Септ. 2025

Hills of Rock 2026 запали фитила на феновете с Godsmack
04 Авг. 2025

The Smashing Pumpkins закриха като по учебник Hills of Rock 2025 (ГАЛЕРИЯ)
28 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?