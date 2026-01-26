Empire of the Sun ще свирят за пръв път в България

Сред групите, които българската публика ще види за пръв път у нас през 2026 г., се нареди и Empire of the Sun. Австралийското електропоп дуо включи страната ни в европейското си турне Ask That God, което е в подкрепа на излезлия през 2024 г. техен едноименен албум. Концертът им в София е по покана на Fest Team и ще се проведе на 13 юни на Vidas Art Arena в Борисовата градина (бившият колодрум).

Empire of the Sun имат 19-годишна история зад гърба си, в която формацията включва неизменно Люк Стийл и Ник Литълмор. През това време те издадоха само четири албума, но пък са събрали милиарди стриймове и имат световна слава. Сред най-прочутите им песни са Walking On A Dream, We Are The People, Alive, High and Low и др. Специално последната им продукция Ask That God пък даде хитове като Changes, Cherry Blossom и Music On The Radio, които вече имат над 500 милиона глобални стрийма.

Дуото e изключително разпознаваемо със своето електро денс поп звучене, което създава своеобразна фантастична атмосфера. Това се подхранва и от техните пищни и цветни клипове. А също и с уникалните костюми и еуфорична обстановка по време на концертите им.

Билетите за концерта на Empire of the Sun на 13 юни в столицата ще влязат в предварителна продажба на 29 януари за членовете на Fest Club и в масова - в мрежата на Ticketstation.bg на 30 януари. Цените започват от 44 евро.

На всяка дата от турнето групата предлага и специалните фен пакети: Empyreans Super VIP M&G Experience - по 50 налични на град на цена от 199 USD + билет + такси, които включват ранен достъп за концерта, ексклузивна снимка и meet & greet с Luke Steele, подписан постер от лимитирана серия, VIP подарък от Empire of the Sun и VIP пропуск и ранен достъп до мърч.