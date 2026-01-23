Фестивалът PhillGood в Пловдив се увеличи с още една сцена

Трета сцена и девет нови имена за другите две сцени обявиха днес организаторите на очертаващото се като изключително интересно дебютно издание на фестивала PhillGood 2026, който ще се състои от 17 до 19 юли на гребната база в Пловдив.

Новата сцена носи името PhillRave и е за почитателите на електронната музика. За нея бяха анонсирани общо 12 електронни артисти, по 4 за всяка от вечерите - сред тях е българската звезда в жанра KiNK, а останалите са Acid Arab, Daniel Avery, Erol Alkan, Ison, Sofia Kourtesis, HAAi, Raredub, Kelly Lee Owens, Swimming Paul, Pretty Girl и Liubo Ursiny.

Три имена са добавени към главната сцена. На 17 юли (вечерта на The Cure) там ще свирят британците The Subways, които добиха световна слава покрай хита си Rock & Roll Queen, използван и от Гай Ричи за филма му "Рокенрола". Вече над 20 години по-късно триото е все така енергично и завладява публиката. В следващата вечер Gorillaz ще бъдат подгряти от изключително интересната дамска формация от Лондон Los Bitchos, наложила своя специфичен стил сърф-екзотика. А в последния ден преди Моби ще излезе експерименталното американско трио Son Lux, което намира допирни точки в музиката си между пост‑рок, електроника и камерна драматургия.

Също така бяха обявени шест български формации за втората сцена (PhillCool). Още вчера стана ясно, че легендарната ню уейв група "Клас" ще отбележи своята 40-годишнина с изпълнение, което ще започне след това на The Cure. Останалите нови имена в афиша са Bulgarian Cartrader, Жлъч & Гена, Jin Monic, Lunikk и hug or handshake.

Организаторите от Fest Team обявиха и подробности около билетите. VIP пропуските вече са изчерпани, къмпинг пасовете също са напълно разпродадени. Над 25% от продадените до момента билети са закупени от фенове извън България, основно от континентална Европа, но и от места като Исландия, Китай, Мексико, Бразилия и Казахстан.

Еднодневни и тридневни пропуски се продават в мрежата на Ticketstation.bg.