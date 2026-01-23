Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фестивалът PhillGood в Пловдив се увеличи с още една сцена

Над 25% от билетите за голямото музикално събитие са закупени от чужбина

Днес, 13:43
Енергичните англичани The Subways са сред най-известните нови попълнения на PhillGood 2026.
FEST TEAM
Енергичните англичани The Subways са сред най-известните нови попълнения на PhillGood 2026.

Трета сцена и девет нови имена за другите две сцени обявиха днес организаторите на очертаващото се като изключително интересно дебютно издание на фестивала PhillGood 2026, който ще се състои от 17 до 19 юли на гребната база в Пловдив.

Новата сцена носи името PhillRave и е за почитателите на електронната музика. За нея бяха анонсирани общо 12 електронни артисти, по 4 за всяка от вечерите - сред тях е българската звезда в жанра KiNK, а останалите са Acid Arab, Daniel Avery, Erol Alkan, Ison, Sofia Kourtesis, HAAi, Raredub, Kelly Lee Owens, Swimming Paul, Pretty Girl и Liubo Ursiny.

Три имена са добавени към главната сцена. На 17 юли (вечерта на The Cure) там ще свирят британците The Subways, които добиха световна слава покрай хита си Rock & Roll Queen, използван и от Гай Ричи за филма му "Рокенрола". Вече над 20 години по-късно триото е все така енергично и завладява публиката. В следващата вечер Gorillaz ще бъдат подгряти от изключително интересната дамска формация от Лондон Los Bitchos, наложила своя специфичен стил сърф-екзотика. А в последния ден преди Моби ще излезе експерименталното американско трио Son Lux, което намира допирни точки в музиката си между пост‑рок, електроника и камерна драматургия.

Също така бяха обявени шест български формации за втората сцена (PhillCool). Още вчера стана ясно, че легендарната ню уейв група "Клас" ще отбележи своята 40-годишнина с изпълнение, което ще започне след това на The Cure. Останалите нови имена в афиша са Bulgarian Cartrader, Жлъч & Гена, Jin Monic, Lunikk и hug or handshake.

Организаторите от Fest Team обявиха и подробности около билетите. VIP пропуските вече са изчерпани, къмпинг пасовете също са напълно разпродадени. Над 25% от продадените до момента билети са закупени от фенове извън България, основно от континентална Европа, но и от места като Исландия, Китай, Мексико, Бразилия и Казахстан.

Еднодневни и тридневни пропуски се продават в мрежата на Ticketstation.bg.

Програмата на PhillGood Festival 2026 до момента.
FEST TEAM Програмата на PhillGood Festival 2026 до момента.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

PhillGood Festival, Fest Team

Още новини по темата

"Клас" ще свири веднага след The Cure в Пловдив
22 Яну. 2026

Британските легенди Suede идват в Пловдив на PhilGood 2026
05 Дек. 2025

Трики се завръща в София на 12 юни
24 Ноем. 2025

Скандални и актуални групи попълниха пловдивския PhillGood 2026
20 Ноем. 2025

Мерилин Менсън ще открие Hills of Rock 2026
17 Ноем. 2025

Лято 2026 идва с Крис Айзък
11 Ноем. 2025

Кралете на пустинния блус се завръщат в НДК
28 Окт. 2025

Hills of Rock 2026 ще има допълнителна вечер
27 Окт. 2025

The Cure, Gorillaz и Моби идват накуп в Пловдив
16 Окт. 2025

Любимият китарист на Ози Озбърн идва на Hills of Rock 2026
02 Окт. 2025

Роби Уилямс е кралят на бритпопа и го доказа в София
29 Септ. 2025

Hills of Rock 2026 запали фитила на феновете с Godsmack
04 Авг. 2025

The Smashing Pumpkins закриха като по учебник Hills of Rock 2025 (ГАЛЕРИЯ)
28 Юли 2025

Sepultura се прости с България във втория ден на Hills of Rock
27 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?