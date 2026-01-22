"Клас" ще свири веднага след The Cure в Пловдив

FEST TEAM/Васил Германов Участието на "Клас" на една сцена с легендарните The Cure ще бъде една от връхните точки в кариерата на българските ню уейв ветерани.

"Клас" - групата, слушана вече от две поколения почитатели на ню уейв музиката в България, навършва 40 години. И това ще бъде отбелязано подобаващо през 2026 г. Апогеят ще бъде на 17 юли, когато триото ще излезе на сцената PhillCool на фестивала PhillGood в Пловдив (17-19.VII), веднага след приключването на сета на хедлайнерите на вечерта на голямата сцена - легендите The Cure.

Всъщност музикантите от "Клас" - заедно и поотделно, също са легенди, макар и само в родния ни мащаб. Бойко Петков, Иван Градинаров и Момчил Колев от години са известни със своята отдаденост и прецизност в работата, в изпипването на всеки детайл от записите и изпълненията им на живо. Затова и редките им концерти са събитие за техните почитатели. А песни като "Река си ти", "Сутринта", "Чай", "Госпожа Емилия" и др. са емблематични за всички, които започнаха да слушат формацията от нейното начало през 1986 г., или са се присъединили по-късно към техния музикален път.

Първото от събитията в тази юбилейна година за "Клас" е издаването на нова версия на "Тъгувам по теб", както и видео към песента, което е налично в YouTube канала на групата от днес. Забележителните албуми "Госпожа Емилия" и "Слушай силно" ще бъдат преиздадени на винил

Паралелно с това музикантите работят и по нов албум, който ще отбележи техния следващ творчески етап. А друго ново начало е решението им да започнат работа с Fest Management, новата артист мениджмънт компания, част от системата на Fest Team.