Почина Пери Бамонте - китаристът на The Cure

Легендарната британска дарк уейв група ще гостува в Пловдив на 17 юли

Днес, 09:37
Пери Бамонте през 2023 г.
Пери Бамонте през 2023 г.

Пери Бамонте - китарист и клавирист на британската дарк уейв група The Cure, почина на 65-годишна възраст, предадоха световните агенции. Тъжната вест съобщиха и от групата на сайта си в петък вечер:

"С огромна тъга потвърждаваме смъртта на нашия велик приятел и колега от групата Пери Бамонте, който почина след кратко боледуване у дома по Коледа."

Неговите колеги го описват като "тих, интензивен, интуитивен и изключително креативен".

"Теди беше топла и жизненоважна част от историята на The Cure. Нашите мисли са с цялото му семейство. Той ще ни липсва много", написаха още от групата.

Пери Бамонте е роден на 3 септември 1960 г. в Лондон. По-малкият му брат Дарил е работил като тур мениджър за The Cure, Depeche Mode и чрез тази връзка Пери се присъединява към турнетата на The Cure през 1984 г. Работи включително и като китарен техник.

Официално се присъединява към групата през 1990 г., когато клавиристът Роджър О'Донъл напуска. Свири на китара, шестструнен бас и клавишни инструменти.

Бамонте участва в редица албуми на The Cure, включително Wish от 1992 г., който съдържа определящите кариерата им хитове - Friday I'm in Love и High, както и Wild Mood Swings от 1996 г., Bloodflowers от 2000 г. и едноименния албум от 2004 г.

Пери Бамонте беше изгонен от The Cure от вокалиста Робърт Смит през 2005 г., но се завърна в групата през 2022 г. и оттогава участва в турнета с над 90 концерта. През 2019 г. Бамонте беше въведен в Залата на славата на рокендрола заедно с останалата част от The Cure.

Последното му изпълнение с групата беше на 1 ноември 2024 г. в Лондон за специално еднократно събитие за представянето на най-новия им албум и първи от 16 години насам - Songs of a Lost World. Концертът беше заснет за филма The Cure: The Show of a Lost World.

The Cure имат планирано участие в Пловдив на 17 юли - в откриващия ден от фестивала Phill Good.

