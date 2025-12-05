Медия без
Британските легенди Suede идват в Пловдив на PhilGood 2026

Култът Einstürzende Neubauten също ще украси афиша на амбициозното първо издание на фестивала

Днес, 12:41
Suede, една от най-великите групи на британската сцена в последните над 30 години, за пръв път ще свири в България по време на PhillGood Festival.
Първото издание на фестивала PhilGood в Пловдив става все по-амбициозно и все по-изкушаващо за любителите на алтернативната и инди рок музиката. Организаторите от Fest Team днес обявиха нова порция от седем имена, сред които украшението безспорно е Suede.

Легендите на британския рок до момента не са гостували в България през 35-годишната кариера, а феновете им у нас бяха принудени да ги гледат на фестивали и концерти в чужбина. През септември те издадоха десетия си албум - Antidepressants, който бележи и завръщане към твърдото звучене. За този запис лидерът и фронтмен на групата Брет Андерсън заявява: "Ако Autofiction беше нашият пънк албум, Antidepressants е нашият пост-пънк. Той е за напрежението в модерния живот, параноята, тревожността, неврозата. Всички ние се стремим към връзка в един разпокъсан свят. Това е счупена музика за счупени хора (анг. - This is broken music for broken people)."

За българската публика това ще е една дълго, дълго чакана среща със Suede и възможност да чуят на наша земя изпълнените от Андерсън големи хитове на групата - Everything Will Flow, Beautiful Ones, Stay Together, Trash, So Young, Saturday Night, Animal Nitrate, The Wild Ones, Filmstar и др. Suede ще излязат на сцената в последната вечер на феста, който ще се проведе край гребната база в Пловдив между 17 и 19 юли.

Същият ден пред публиката а ще излезе и германският индъстриъл култ Einstürzende Neubauten. Експерименталната формация от Западен Берлин още от 1980 г. създава свой стандарт в музиката, изпълнявайки композициите си на необичайни инструменти от метал, стъкло и др., разбира се и със стандартните китари, кийборди, ударни. Те определят най-новия си албум Rampen като alien pop music, а в него отново изследват границите на абстрактното.

Нова среща с феновете си у нас ще има и американското дуо Thievery Corporation, което задава стандарти от години с комбинацията си от джаз, боса нова, електронна и дъб музика. Те няма да са на на главната, а на втората сцена, за която бе обявена и друга атрактивна електронна и клубна формация - Apashe & Brass Orchestra. Сред новите имена в афиша е и швейцарската електорнна група Kadebostany.

Има и две български групи - ALI, както и Hayes & Y, които в последните няколко години доказват, че са сред най-модерно звучащите наши изпълнители. А специално Hayes & Y вече са чест участник на големите европейски фестивали.

Както е известно, хедлайнери на PhillGood Festival 2026 ще бъдат The Cure, Gorillaz и Moby, а останалите обявени имена до момента са Wolf Alice, Kneecap, Just Mustard, Sleaford Mods и Perturbator. Но ще има и още, уверяват от Fest Team.

Билети се продават в мрежата на Ticketstation.bg. Тридневните струват 280 лв., а еднодневните са по 120 лв.

Афишът на PhillGood Festival до момента.
Афишът на PhillGood Festival до момента.
