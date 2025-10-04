Пи Диди влиза в затвора за 4 години

Съдът в Ню Йорк осъди музиканта Шон Кумс, по-известен като Пи Диди, на четири години и два месеца затвор, съобщи CNN. Съдията също така нареди на рапъра да плати глоба в размер на 500 хиляди долара. Това е максималният размер на глобата, която той можеше да наложи.

Въз основа на решението на журито, което през юли призна Кумс за виновен за два случая на превоз на хора с цел сексуална експлоатация, съдът можеше да наложи на рапъра до 20 години лишаване от свобода. Прокуратурата искаше Кумс да бъде осъден на не по-малко от 11 години лишаване от свобода. Защитата твърдеше, че музикантът трябва да получи не повече от 14 месеца.

„Разбирам цялата сериозност на ситуацията и ще трябва да се справя с последствията. Поемам цялата отговорност“, заяви Пи Диди в съда.

Шон Кумс беше арестуван през септември 2024 г. Според прокуратурата музикантът е създал и управлявал чрез своя бизнес империя „престъпна общност“, която се е занимавала с трафик на хора с цел сексуална експлоатация, отвличания, палежи и подкупи. Рапърът отрече всички обвинения.

Журито произнесе присъдата през юли 2025 г. Кумс беше оправдан по най-тежките обвинения, за които го грозеше доживотен затвор – за търговия на хора с цел сексуална експлоатация и за участие в престъпна общност.