Първата ИИ актриса вся смут сред живите си "колеги"

Дебютът на първата "актриса", създадена изцяло с изкуствен интелект, очаквано предизвика бурни реакции сред кино общността.

По време на ежегодния филмов фестивал в Цюрих Тили Норууд влезе в светлината на прожекторите. Тя има невинно младежко излъчване, големи топли очи и огромен потенциал. Само че Тили е... програма. Тя е дело на Xicoia - новосъздадено студио за ИИ таланти, част от компанията на нидерландската актриса и дигитален продуцент Елин ван дер Велден Particle6, съобщава Deadline.

Тили вече получи първата си роля: в краткото комедиийно видео AI Commissioner, в което всичко е генерирано с помощта на изкуствения интелект – актьорите, гласовете, средата, декорите.

Пред специализираното издание Deadline Велден споделя, че в началото никой не е гледал сериозно на Тили и нейния потенциал: "Бяхме в много заседателни зали около февруари. И всеки казваше едно и също: "Не, нищо особено. Няма да се получи". През май обаче вече чувахме реплики от рода на: "Трябва да направим нещо заедно с вас, хора". Когато стартирахме Тили, хората се чудеха какво е това. А днес ни предстои да обявим коя агенция ще я представлява в следващите месеци."

"Искаме Тили да е новата Скарлет Йохансон или Натали Портман. Това е целта на работата ни", споделя още Велден в Linkedin. "Публиката се интересува от историята - не дали звездата има пулс. Ето защо вече започнахме да привличаме интерес сред кастинг агенциите и феновете. Ерата на синтетичните актьори не просто идва. Тя вече е тук."

Появата на дигитално генерираната "актриса" предизвика бурни реакции в кино индустрията. Специално изявление разпространи вчера гилдията на американските актьори SAG-AFTRA. Оттам казват, че "творчеството е, и трябва да остане, човешко дело" и "е обратното на заместването на живите изпълнители със синтетични".

"Да бъдем ясни: Тили Норууд не е актриса. Тя е персонаж, генериран от компютърна програма, и е обучена чрез работата на безброй професионалисти - без разрешение или финансова компенсация", се казва в изявлението, препечатано от Variety. "Тя няма жизнен опит, от който да черпи, няма чувства и, доколкото ни е известно, зрителите нямат особен интерес да гледат компютърно-гененирано съдържание, необвързано с човешки преживявания. Тя не решава "проблем" - а създава проблеми с използването на откраднати изпълнения на работещи актьори, застрашава тяхното препитание и обезценява човешкото майсторство", допълват от SAG-AFTRA.

В реакциите срещу Тили Норууд се включиха и редица известни актьори като Мелиса Барера, Упи Голдбърг и Емили Блънт.

Голдбърг откри новия епизод на своето предаване The View, като изказа съмнения, че ИИ актьор може някога да замени човека: "Винаги ще ги различиш от нас. Ние се движим различно, лицата ни се движат различно, телата ни се движат различно."

В интервю за подкаст на Variety пък Емили Блънт показа снимка на Тили и реагира с шок и ужас. "Дали това ме разочарова? Не знам как да отговоря, освен че ме ужасява. Не, сериозно ли? Това е ИИ? Господи, ние сме прецакани. Това е наистина, наистина страшно. Хайде, (кастинг - б.р) агенции, не го правете. Спрете, моля. Спрете да отнемате нашата човешка връзка."

В отговор на тези реакции Елин ван дер Велден се защити, че Тили Норуд не е "заместител на човек, а произведение на изкуството". "Виждам ИИ не като заместител на човека, а като ново оръдие на труда, нова четка за рисуване. Също както анимацията, кукловодството или компютърните ефекти създадоха нови възможности, без да отнемат от живите изпълнители, ИИ предлага нов начин да измисляме и изграждаме истории", каза тя. "Аз самата съм актриса и нищо - със сигурност не и ИИ персонаж - не може да отнеме умението или радостта от човешкото изпълнение."

Когато през ноември 2023 г. приключи 118-дневната актьорска стачка - най-дългата в над 100-годишната история на киното - сред постигнатите договорености бе надзор на изкуствения интелект. Досега актьорите се опасяваха, че студията ще прибягнат до тази технология, за да клонират гласовете и образите им и да ги използват отново и отново - след края на договорните отношения или дори след смъртта им, без компенсация или съгласие. Бързите темпове, с които се развива секторът, обаче надхвърлиха страховете им.