Картини от колекциите на Радичков и Боян Радев излизат на търг

Над 150 произведения, обхващащи период, дълъг повече от век, в българското изкуство, ще търсят своите нови собственици в Есенния търг на Artmark. Сред тях са акценти от колекциите на Боян Радев и Йордан Радичков. Голяма част от представените в изложбата творби се показват публично за първи път. Преди търга всички произведения на изкуството са достъпни за разглеждане от публиката в Къща "Ватев" (ул. "Кузман Шапкарев" 1, София), до 15 октомври. Входът е свободен.

Централен експонат е картината "Ерцхерцог Франц Фердинанд на лов" (1891) от Вешин, чех по произход, но и една от най-изтъкнатите фигури в историята на българската живопис. Негова е и най-скъпо продадената творба в досегашните аукциони на Artmark у нас: през март т.г. "Лов на сърни край София" бе изтъргувана 65 000 евро.

Също толкова завладяващи са произведенията на Никола Танев, обичаният летописец на българския живот и светлина. Просторният "Карловски двор" (1930) улавя неговия характерен блясък и композиционна елегантност, представен редом с други две характерни творби: "Карловски пазар" (1940-те) и "Пловдивска улица" (1928).

В търга е включена и "Момиче с гълъб" от Бенчо Обрешков, която отразява характерния стил на художника – експресивен, модерен и дълбоко хуманен. Картината е откупена от престижната колекция на Боян Радев, олимпийски шампион по борба и един от най-важните колекционери на изкуство в България, пишат организаторите.

Друга забележителна творба е "Натюрморт в зелено" от Димитър Киров, която е от личната колекция на писателя Йордан Радичков (1929–2004). Радичков е известен с уникалния си литературен глас, съчетаващ фолклор, магически реализъм и философско размишление, а дълбоката му връзка с българската култура се простира отвъд писането: той поддържа близки приятелства и с много от водещите художници на страната, включително Димитър Киров.

Аукционът отдава почит и на българския модерен и следвоенен авангард с Димитър Буюклийски-Мичи - "Мираж"; Стоян Цанев - "Лятна нощ"; Димитър Казаков-Нерон - "Антична композиция"; Георги Божилов-Слона - "Пейзаж с коне"; Иван Вукадинов - "Край нивите на кв. Факултета".

Есенният търг на Artmark ще се проведе на 16 октомври от 18:00 часа в Hyatt Regency Sofia. Участието е отворено за всички, а наддаването е възможно на живо в аукционната зала, по телефона и онлайн чрез Artmark Live, с предварителна регистрация.

"Артмарк" е холандско-румънска компания със 17-годишна история, която стъпи у нас през декември 2023 г. Оттогава е организирала при голям интерес няколко аукциона на българско изкуство - с общи продажби на стойност над два милиона евро и повече от 500 изтъргувани произведения. Къщата организира и изложби на редки или слабо познати творби.