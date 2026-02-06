Пловдивският театър гостува в Рим с два спектакъла по Алесандро Барико

ДТ - Пловдив Театър "Бранкачо", където ще играе пловдивската трупа, е един от най-престижните театри в Рим.

Драматичен театър – Пловдив, ще гостува за първи път на сцената на театър „Бранкачо“ (Teatro Brancaccio) в Рим през юни. Представители на театъра в момента са на работно посещение във Вечния град и за оглед на сцената, където предстои да играят българските артисти, съобщават от трупата на своята страница във Фейсбук.

Вчера екип от Драматичен театър – Пловдив, е пристигнал в Рим за работни срещи и за да се запознае с условията на сцената на един от най-големите и престижни театри в Италия. От екипа на гостите оценяват това първо посещение там като важна стъпка в развитието на международните му партньорства.

На 9 и 10 юни Драматичен театър – Пловдив, ще гастролира в Teatro Brancaccio с два спектакъла, създадени по произведения на големия италиански писател Алесандро Барико.

На 9 юни римската публика ще гледа постановката „Коприна“, а на 10 юни – „Без кръв“. Режисьор и на двата дълбоко философски и визуално разкошни спектакъла е Диана Добрева, а драматургичните версии са дело на Александър Секулов.

По време на посещението домакините от театър „Бранкачо“ са посрещнали българските си колеги с изключителна любезност и професионализъм. Всички необходими и ключови детайли, свързани с това мащабно международно турне, са били подробно обсъдени. Алесандро Барико лично е изразил пълната си подкрепа и готовност за съдействие по реализацията на гостуването, разказват от „Драмата“ в Пловдив. Българският културен институт в Рим ще помага в организационния процес и за успешно осъществяване на събитието.

Това представяне е значимо не само за българския театър, но има и ясно изразено национално културно значение. Двата спектакъла в театър „Бранкачо“ са по време на Дните на българското изкуство и ще допринесат за утвърждаване на присъствието на България в европейския културен диалог.

Спектакълът „Коприна“ е първата българска постановка, включена в официалната селекция за 2023 г. на най-голямото театрално събитие в света – Театралната олимпиада в Унгария. „Без кръв“ през следващата година пък откри Международния театрален фестивал „Сцена на кръстопът" в Пловдив. И двете представления имат по три награди „Аскеер“, както и много други отличия и номинации.

Алесандро Барико е съвременен италиански писател, есеист и културен мислител, роден през 1958 г. в Торино. Известен е със своя поетичен и философски стил, в който често се преплитат литература, музика и размисли за съвременния свят, припомня БТА. Автор е на множество романи, есета и театрални текстове, преведени на десетки езици, а през 1994 г. основава училището за творческо писане Scuola Holden.