Пловдивският театър гостува в Рим с два спектакъла по Алесандро Барико

Престижният Teatro Brancaccio ще покаже през юни постановките на Диана Добрева „Коприна“ и „Без кръв“

Днес, 21:20
Театър "Бранкачо", където ще играе пловдивската трупа, е един от най-престижните театри в Рим.
ДТ - Пловдив
Театър "Бранкачо", където ще играе пловдивската трупа, е един от най-престижните театри в Рим.

Драматичен театър – Пловдив, ще гостува за първи път на сцената на театър „Бранкачо“ (Teatro Brancaccio) в Рим през юни. Представители на театъра в момента са на работно посещение във Вечния град и за оглед на сцената, където предстои да играят българските артисти, съобщават от трупата на своята страница във Фейсбук.

Вчера екип от Драматичен театър – Пловдив, е пристигнал в Рим за работни срещи и за да се запознае с условията на сцената на един от най-големите и престижни театри в Италия. От екипа на гостите оценяват това първо посещение там като важна стъпка в развитието на международните му партньорства.

На 9 и 10 юни Драматичен театър – Пловдив, ще гастролира в Teatro Brancaccio с два спектакъла, създадени по произведения на големия италиански писател Алесандро Барико.

На 9 юни римската публика ще гледа постановката „Коприна“, а на 10 юни – „Без кръв“. Режисьор и на двата дълбоко философски и визуално разкошни спектакъла е Диана Добрева, а драматургичните версии са дело на Александър Секулов.

По време на посещението домакините от театър „Бранкачо“ са посрещнали българските си колеги с изключителна любезност и професионализъм. Всички необходими и ключови детайли, свързани с това мащабно международно турне, са били подробно обсъдени. Алесандро Барико лично е изразил пълната си подкрепа и готовност за съдействие по реализацията на гостуването, разказват от „Драмата“ в Пловдив. Българският културен институт в Рим ще помага в организационния процес и за успешно осъществяване на събитието.

Това представяне е значимо не само за българския театър, но има и ясно изразено национално културно значение. Двата спектакъла в театър „Бранкачо“ са по време на Дните на българското изкуство и ще допринесат за утвърждаване на присъствието на България в европейския културен диалог.

Спектакълът „Коприна“ е първата българска постановка, включена в официалната селекция за 2023 г. на най-голямото театрално събитие в света – Театралната олимпиада в Унгария. „Без кръв“ през следващата година пък откри Международния театрален фестивал „Сцена на кръстопът" в Пловдив. И двете представления имат по три награди „Аскеер“, както и много други отличия и номинации.

Алесандро Барико е съвременен италиански писател, есеист и културен мислител, роден през 1958 г. в Торино. Известен е със своя поетичен и философски стил, в който често се преплитат литература, музика и размисли за съвременния свят, припомня БТА. Автор е на множество романи, есета и театрални текстове, преведени на десетки езици, а през 1994 г. основава училището за творческо писане Scuola Holden. 

Сцена от спектакъла на Диана Добрева "Коприна".
Георги Вачев Сцена от спектакъла на Диана Добрева "Коприна".
Българската театрална делегация на работна среща при домакините на гостуването.
ДТ - Пловдив Българската театрална делегация на работна среща при домакините на гостуването.
Ключови думи:

Драматичен театър - Пловдив, театър Бранкачо в Рим, Диана Добрева, Без кръв, коприна

