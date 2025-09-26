"Арабеск" открива сезона с нов шеф и "Съвършеното несъвършенство"

"Арабеск" - най-старата (основана 1967 г. ) и най-изявената трупа за съвременен танц в България, открива новия сезон 2025/2026 с редица новости. Освен очакваната премиера на нов спектакъл, балетът се представя и с нов артистичен директор. От началото на месеца Ангелина Гаврилова пое ръководството на "Арабеск", след като в продължение на 25 години начело бе Боряна Сечанова.

Гаврилова е хореограф, педагог и един от най-ярките солисти на "Арабеск". Част е от артистичната трупа през целия си творчески живот, от 1994 г. досега. "Физическото движение те провокира винаги да си във форма. Другото, което е изключително полезно за нас, по-възрастните изпълнители, е че след 20-25-годишен творчески сценичен живот, след това трябва да се преориентираш, защото това е физически труд, както при спортистите", казва балерината пред БНР. "Другото, което е много приятно при нас е, че непрекъснато има смяна. Идват нови танцьори. Новите ни колеги са на годините на моята дъщеря, т.е. работиш непрекъснато с млади хора и това те поддържа изключително свеж, млад и в ритъм с времето, защото поколенията се сменят."

Първата постановка на Ангелина Гаврилова като хореограф е от преди близо 18 години и не е в "Арабеск", а в операта в Русе, където е поканена от швейцарския режисьор Джан Джаноти, след което работи в Балетното училище в отдела по модерен танц, където представя класа си със своя композиция. Първата ѝ постановка като хореограф в балет "Арабеск" е на дуета "Пътят ми с теб", което се приема много добре от зрителите и става повод Боряна Сечанова да я кани за хореографията на балета "Снежната кралица".

Ангелина Гаврилова работи и по спектакъла на Народния театър "Калигула" заедно с Диана Добрева. "Хореографията не те спира да работиш само в един театър или само в един стил. Изключително ми е приятно, че мога да мигрирам тук-там и навсякъде", казва тя.

Под новото ръководство балет "Арабеск" ще открие сезона с премиера, която ще бъде на 5 октомври от 17.00 часа в столичния Музикален театър. Спектакълът е "BarrocoLife - Съвършеното несъвършенство" и съдържа две миниатюри на барокова музика: Анна Донева представя своя прочит върху емблематичното произведение на Антонио Вивалди "Четирите годишни времена", а Мила Искренова създава своята хореография върху безсмъртната музика на Йохан Себастиан Бах, Г. Фр. Хендел и Жан-Филип Рамо в "Сянката на твоите криле".



До края на годината предстои и конкурсът за съвременна хореография на името на основателката на балета Маргарита Арнаудова. Конкурсът се провежда през две години и винаги е върху българска музика.