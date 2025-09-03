Медия без
Анна Кошко и Деян Донков събуждат последния час на Мерилин Монро

Най-нашумялата актьорска двойка у нас съживява образите на холивудската звезда и нейния психоаналитик д-р Грийнсън

Днес, 16:50
Анна Кошко и Деян Донков като Мерилин и д-р Грийнсън.
Георги Тодоров
Спектакълът „Последният час на Мерилин Монро“ е първата премиера в Народния театър за новия творчески сезон, съобщиха от академичната трупа. Режисьор е Деян Донков, който ще бъде на сцената редом с младата актриса Анна Кошко – понастоящем негова партньорка и в живота. Двамата ще се превъплътят в образите на вечния секссимвол на Америка и нейния психоаналитик д-р Ралф Грийнсън, който навярно е последният, видял я жива. Сценографията и костюмите са на Цецка Ивайлова, музиката е композирана от Петя Диманова. Видеодизайн – Мая Вселенска, видеозаснемане – Стефан Здравески. Драматург на постановката е Мирела Иванова. Премиерните представления на сцена „Апостол Карамитев“ на IV етаж са на 16, 17 и 25 септември.

Разтърсващата история разказва за последната психоаналитична сесия на д-р Ралф Грийнсън с незабравимата актриса и най-обожавана блондинка в света Мерилин Монро. Какво се случва след срещата им в нейния дом на 5 август 1962 г., та часове по-късно Мерилин е намерена мъртва? Какво води до трагичната развръзка?

Пиесата на д-р Вивиан Праматароф-Хамбургер и проф. Андреас Хамбургер, създадена по автентични документи и събития, разкрива истинската, драматична същност на голямата звезда Мерилин Монро, скрита зад фасадата на съблазнителна красавица, която милиони американци желаят. Травмите от детството, неуспешните бракове, жестоката мелница на снимачния процес в Холивуд, алкохолът и барбитуратите, оплитането в мрежите на голямата политика и опасните връзки с братята Джон и Робърт Кенеди свързват актрисата с известния учен и психоаналитик д-р Ралф Грийнсън, който също има своята скрита семейна драма, но всеотдайно се опитва да помогне на младата жена, прекрачвайки дори допустимата дистанция във взаимоотношенията им. 

„Един спектакъл, който надниква отвъд бляскавата фасада на легендата и се взира в същността на нещастната жена Мерилин“, повдигат завесата от Народния театър.

Според официалните заключения Мерилин Монро умира на 5 август 1962 г. в Лос Анджелис на 36-годишна възраст от смъртоносна доза сънотворни. Намерена е мъртва в собственото й легло в дома й рано сутринта именно от нейния психоаналитик д-р Грийнсън. Аутопсията показва, че тя е издъхнала вследствие на свръхдоза наркотици – барбитурати. Има различни версии за смъртта й, официално приетата е самоубийство. Кончината на звездата обаче остава завинаги обект на теории на конспирацията, които не отшумяват. Досиетата на ФБР за актрисата от 1955 до 1962 г. са сериозно цензурирани, смята главният прокурор на Лос Анджелис. Разследванията на ФБР и поверителните разпити на нейни близки приятели все още не са огласени.

Българската актриса има поразителна прилика с най-обожаваната филмова блондинка.
